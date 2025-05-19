Кто не получит выплаты ко Дню Независимости

Их выплатят до 24 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Так получить средства могут лица, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

ІII группа – 2 700 гривен.

В то же время украинцам, которые имеют особые заслуги перед Родиной выплатят 3 100 гривен.

Несколько меньше предусматривается помощь для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Речь идет о выплате в размере 1 000 гривен.

Члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовала в боевых действиях или была жертвой нацистских преследований) получат 650 гривен.

А участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага могут рассчитывать на 450 гривен.

Важно! Всем украинцам, которые не подпадают под вышеупомянутые статусы, единовременные выплаты не предусмотрены.