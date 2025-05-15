Кто может получить деньги от ООН

Каждый человек может рассчитывать на 3,6 тысячи гривен за три месяца, передает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН в Telegram.

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Помощь предусмотрена для людей, которые в течение последних 30 дней до момента обращения:

пострадали из-за обстрела и их постоянное жилье повреждено;

место жительства которых стало непригодным для жизни из-за военных действий;

домохозяйство остается в привычном месте проживания, но не способно справиться с ростом

расходов и потенциальной потерей дохода из-за события, связанного с военными действиями;

эвакуировались из общин, где объявлена обязательная эвакуация;

потеряли близкого человека - члена домохозяйства;

член домохозяйства был госпитализирован или нуждается в лечении из-за вреда, нанесенного в связи с военными действиями;

информацию о которых Фонду в верифицированных списках эвакуированных или пострадавших предоставила местная власть.

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 гривен на человека и покрывает трехмесячный период,

– говорится в сообщении.

Как получить деньги

Если лицо эвакуировалось или самоэвакуировалось за последние 30 дней, или его имущество пострадало в результате обстрела за последние 30 дней, следует обратиться на консультацию относительно предоставления денежной помощи от УВКБ ООН по адресу: город Днепр, улица Половицкая, 9 (возле театра оперы и балета) с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Детали относительно получения выплаты можно уточнить с помощью звонка или письма на электронную почту:

горячая линия УВКБ ООН : 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00);

: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00); электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи,

– отмечают на сайте фонда.

Важно! Код CVV не нужен и работники Фонда не должны его требовать.