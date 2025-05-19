Хто не отримає виплати до Дня Незалежності

Їх виплатять до 24 серпня, пише 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Читайте також Українці можуть отримати по 4500 гривень допомоги від держави

Так отримати кошти можуть особи, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

ІII група – 2 700 гривень.

Водночас українцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною виплатять 3 100 гривень.

Дещо менше передбачається допомога для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Мова йде про виплату у розмірі 1 000 гривень.

Члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань) отримають 650 гривень.

А учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога можуть розраховувати на 450 гривень.

Важливо! Усім українцям, які не підпадають під вищезазначені статуси, одноразові виплати не передбачені.