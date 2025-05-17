Хто зможе отримати одноразову допомогу від держави
Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, які проживають у Львівській міській територіальній громаді, можуть подати заяву на виплату 10 000 гривень, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".
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Це щорічний прийом заяв на одноразову грошову допомогу до Дня матері та Дня батька. Її можна подати до однієї з таких установ:
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій;
- районне управління соцзахисту;
- будь-який центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Разом із заявою потрібно надати визначений пакет документів. Повний перелік доступний за офіційним посиланням.
Важливо! Документи на отримання допомоги слід подати в установлені терміни: матері – до 1 червня 2025 року, а батьки – до 1 липня 2025 року.