Хто зможе отримати нову підтримку від держави
Нова державна підтримка має об’єднати різні соцвиплати в єдину систему, яка перш за все допомагатиме сім’ям з низькими доходами, повідомляє 24 Канал із посиланням на пенсійного експерта Сергія Коробкіна.
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Перші виплати базової соцдопомоги отримають з 1 липня 2025 року сім’ї, які раніше користувалися іншою підтримкою, а саме:
- малозабезпечені;
- одинокі матері;
- багатодітні сім’;
- сімʼї, де батько не платить аліменти.
Важливо! Після початку базової допомоги інші види виплат припиняються.
Яка сума допомоги передбачена для різних категорій населення
Як повідомляється, сума у розмірі 4 500 гривень надається дітям до 18 років та особам з інвалідністю I – II групи. Для інших членів родини розмір базової допомоги становить 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.
Для пенсіонерів із недостатнім страховим стажем встановлена знижена базова сума допомоги: від 2 385 до 3 960 гривень залежно від тривалості стажу.