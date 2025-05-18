Хто зможе отримати нову підтримку від держави

Нова державна підтримка має об’єднати різні соцвиплати в єдину систему, яка перш за все допомагатиме сім’ям з низькими доходами, повідомляє 24 Канал із посиланням на пенсійного експерта Сергія Коробкіна.

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Перші виплати базової соцдопомоги отримають з 1 липня 2025 року сім’ї, які раніше користувалися іншою підтримкою, а саме:

малозабезпечені;

одинокі матері;

багатодітні сім’;

сімʼї, де батько не платить аліменти.

Важливо! Після початку базової допомоги інші види виплат припиняються.

Яка сума допомоги передбачена для різних категорій населення

Як повідомляється, сума у розмірі 4 500 гривень надається дітям до 18 років та особам з інвалідністю I – II групи. Для інших членів родини розмір базової допомоги становить 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Для пенсіонерів із недостатнім страховим стажем встановлена знижена базова сума допомоги: від 2 385 до 3 960 гривень залежно від тривалості стажу.