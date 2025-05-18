Кто сможет получить новую поддержку от государства
Новая государственная поддержка должна объединить различные соцвыплаты в единую систему, которая прежде всего будет помогать семьям с низкими доходами, сообщает 24 Канал со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Коробкина.
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Первые выплаты базовой соцпомощи получат с 1 июля 2025 года семьи, которые ранее пользовались другой поддержкой, а именно:
- малообеспеченные;
- одинокие матери;
- многодетные семьи;
- семьи, где отец не платит алименты.
Важно! После начала базовой помощи другие виды выплат прекращаются.
Какая сумма помощи предусмотрена для разных категорий населения
Как сообщается, сумма в размере 4 500 гривен предоставляется детям до 18 лет и лицам с инвалидностью I – II группы. Для других членов семьи размер базовой помощи составляет 70% от этой суммы, то есть 3 150 гривен.
Для пенсионеров с недостаточным страховым стажем установлена сниженная базовая сумма помощи: от 2 385 до 3 960 гривен в зависимости от продолжительности стажа.