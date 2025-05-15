Кто имеет право на получение помощи

Получать выплаты могут члены семьи заявителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В состав малообеспеченной семьи заявителя включаются:

муж;

жена;

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет; дети, которые учатся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Какие выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать размера прожиточного минимума для малообеспеченной семьи. Уровень обеспечения прожиточного минимума в 2025 году:

для трудоспособного лица: 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1 816,80 гривен)

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью: 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривны)

для детей: 145% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 3 716,35 гривен; от 6 до 18 лет – 4 634,20 гривен; от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4 390,60 гривен.

Как получить выплаты

Для получения выплат необходимо обратиться в ЦНАП или структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местной власти.

Документы, что необходимо предоставить для получения услуги:

Заявление уполномоченного представителя семьи;

Декларация о доходах и имущественном состоянии;

Справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.д. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;

Удостоверение участника боевых действий установленного образца (при наличии).

Важно! Заявление рассмотрят в течение 10 дней со дня обращения.