Кто имеет право на получение помощи
Получать выплаты могут члены семьи заявителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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В состав малообеспеченной семьи заявителя включаются:
- муж;
- жена;
родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;
- дети, которые учатся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;
- лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;
- женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.
Какие выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей
Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
Максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать размера прожиточного минимума для малообеспеченной семьи. Уровень обеспечения прожиточного минимума в 2025 году:
- для трудоспособного лица: 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1 816,80 гривен)
- для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью: 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривны)
- для детей: 145% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 3 716,35 гривен; от 6 до 18 лет – 4 634,20 гривен; от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4 390,60 гривен.
Как получить выплаты
Для получения выплат необходимо обратиться в ЦНАП или структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местной власти.
Документы, что необходимо предоставить для получения услуги:
- Заявление уполномоченного представителя семьи;
- Декларация о доходах и имущественном состоянии;
- Справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.д. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;
- Удостоверение участника боевых действий установленного образца (при наличии).
Важно! Заявление рассмотрят в течение 10 дней со дня обращения.