Помощь малообеспеченным семьям

И ВПЛ, и малообеспеченные семьи имеют право на государственную помощь. Согласно законодательству, право на социальную помощь имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума, которые постоянно проживают в Украине.

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Семья считается малообеспеченной, если ее доход в силу определенных обстоятельств оказывается ниже прожиточного минимума, установленного для нее.

Например семья состоит из матери, отца и двух детей в возрасте 4 и 7 лет. Поэтому, в 2024 году общий прожиточный минимум для такой семьи в Украине составляет:

Для трудоспособных родителей: 3 028 гривен + 3 028 гривен;

Для ребенка до 6 лет: 2 563 гривен ;

Для ребенка от 6 до 18 лет: 3 196 гривен ;

Общая сумма: 3 028 гривен + 3 028 гривен + 2 563 гривен + 3 196 гривен = 11 815 гривен.

Помощь малообеспеченным семьям определяется как разница между их совокупным доходом и прожиточным минимумом для этой семьи.

Важно! Согласно законодательству, исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи, доходы в виде помощи на проживание, предоставляемых ветеранам войны и труженикам тыла, не учитываются в расчете.

Можно ли совместить два вида помощи

Согласно действующему законодательству, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) включается в общий доход семьи в таких случаях:

Если в семье есть трудоспособное лицо, которое является ВПЛ и не имеет работы или за него не был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за соответствующий период;

Если в семье есть трудоспособное лицо, которое вернулось после длительного пребывания за границей (90 дней или более), не является зарегистрированным как ВПЛ, не работает и за него не был уплачен единый взнос на социальное страхование, и которое подало заявление на получение государственной социальной помощи не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения.

Юристы подчеркивают, что получение помощи на проживание для ВПЛ может быть совмещено с помощью для малообеспеченных семей. Эти два вида государственной поддержки не исключают друг друга.

Заметьте! Однако следует учесть, что если в семье присутствуют неработающие трудоспособные члены или за кого-то не уплачен единый социальный взнос, помощь на проживание для ВПЛ будет учтена в общий доход семьи, что может повлиять на право на получение помощи для малообеспеченных.