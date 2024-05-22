Помощь малообеспеченным семьям
И ВПЛ, и малообеспеченные семьи имеют право на государственную помощь. Согласно законодательству, право на социальную помощь имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума, которые постоянно проживают в Украине.
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Семья считается малообеспеченной, если ее доход в силу определенных обстоятельств оказывается ниже прожиточного минимума, установленного для нее.
Например семья состоит из матери, отца и двух детей в возрасте 4 и 7 лет. Поэтому, в 2024 году общий прожиточный минимум для такой семьи в Украине составляет:
- Для трудоспособных родителей: 3 028 гривен + 3 028 гривен;
- Для ребенка до 6 лет: 2 563 гривен ;
- Для ребенка от 6 до 18 лет: 3 196 гривен ;
- Общая сумма: 3 028 гривен + 3 028 гривен + 2 563 гривен + 3 196 гривен = 11 815 гривен.
Помощь малообеспеченным семьям определяется как разница между их совокупным доходом и прожиточным минимумом для этой семьи.
Можно ли совместить два вида помощи
Согласно действующему законодательству, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) включается в общий доход семьи в таких случаях:
- Если в семье есть трудоспособное лицо, которое является ВПЛ и не имеет работы или за него не был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за соответствующий период;
- Если в семье есть трудоспособное лицо, которое вернулось после длительного пребывания за границей (90 дней или более), не является зарегистрированным как ВПЛ, не работает и за него не был уплачен единый взнос на социальное страхование, и которое подало заявление на получение государственной социальной помощи не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения.
Юристы подчеркивают, что получение помощи на проживание для ВПЛ может быть совмещено с помощью для малообеспеченных семей. Эти два вида государственной поддержки не исключают друг друга.