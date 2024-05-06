Кому из ВПЛ продолжат выплаты

Внутренне перемещенные лица могут получать помощь от государства еще следующие 6 месяцев. В то же время это право имеют только уязвимые категории, которые нуждаются в соцвыплатах. О таких изменениях говорится в обновленном Порядке предоставления помощи ВПЛ.

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Среди ВПЛ, которым продлили выплаты, есть:

  • лица, выплаты которым продлят автоматически,
  • лица, которым необходимо подать заявление для продолжения выплат на себя,
  • лица, которым выплаты продолжают на всю семью по заявлению одного из членов семьи.

ВПЛ, которые должны лично подать заявление снова

Несовершеннолетние дети до 18 лет:

  • те, которые прибыли без сопровождения законных представителей,
  • находятся в семьях патронатных воспитателей,
  • дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа среди ВПО.

Кстати, подать заявление в интересах ребенка могут:

  • лица, которые находятся в семейных или родственных отношениях с ребенком, при наличии документа, который подтверждает такие отношения,
  • лица, уполномоченное родителями или другими законными представителями на сопровождение ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей,
  • лица, в семью которой временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки,
  • патронатный воспитатель или другие соответствующие лица.

Патронатный воспитатель:

  • помощь предоставляется на период, пока ребенок находится в семье патронатного воспитателя, но не более чем на 6 месяцев.

Студенты до 23 лет:

  • которые учатся денно или по дуальной форме и не имеют собственных семей.

Беременные женщины:

  • речь идет о женщинах после 30-й недели беременности, или после 27-й недели для тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС.

Лица с инвалидностью ІІІ группы:

  • выплаты продолжатся только если среднемесячный доход на одного члена семьи, которая получает помощь, за последние 3 месяца или за прошлый квартал не превышает 9 444 гривны в месяц.

Лица, которые потеряли трудоспособность:

  • если среднемесячный доход на одного получателя помощи за последние 3 месяца или прошлый квартал не превышает 9 444 грн, выплаты продолжатся. Это касается лиц пенсионного возраста, которые не получают пенсии из-за недостаточного стажа.

Лица с тяжелыми формами заболеваний:

  • в таком случае заявление нужно подать лично, независимо от наличия установленной инвалидности. Диагноз подтверждается формами 027/о и/или 028/о.