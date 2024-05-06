Кому из ВПЛ продолжат выплаты

Внутренне перемещенные лица могут получать помощь от государства еще следующие 6 месяцев. В то же время это право имеют только уязвимые категории, которые нуждаются в соцвыплатах. О таких изменениях говорится в обновленном Порядке предоставления помощи ВПЛ.

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Напоминаем! Правительство 22 марта внесло некоторые изменения в Порядок предоставления помощи ВПЛ.

Среди ВПЛ, которым продлили выплаты, есть:

лица, выплаты которым продлят автоматически,

лица, которым необходимо подать заявление для продолжения выплат на себя,

лица, которым выплаты продолжают на всю семью по заявлению одного из членов семьи.

ВПЛ, которые должны лично подать заявление снова

Несовершеннолетние дети до 18 лет:

те, которые прибыли без сопровождения законных представителей,

находятся в семьях патронатных воспитателей,

дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа среди ВПО.

Кстати, подать заявление в интересах ребенка могут:

лица, которые находятся в семейных или родственных отношениях с ребенком, при наличии документа, который подтверждает такие отношения,

лица, уполномоченное родителями или другими законными представителями на сопровождение ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей,

лица, в семью которой временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки,

патронатный воспитатель или другие соответствующие лица.

Патронатный воспитатель:

помощь предоставляется на период, пока ребенок находится в семье патронатного воспитателя, но не более чем на 6 месяцев.

Студенты до 23 лет:

которые учатся денно или по дуальной форме и не имеют собственных семей.

Обратите внимание! Они могут подать заявление на помощь, если фактически проживают отдельно от родителей.

Беременные женщины:

речь идет о женщинах после 30-й недели беременности, или после 27-й недели для тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС.

Важно! Их документы, подтверждающие нетрудоспособность, включают запись в Реестре медицинских заключений или соответствующую справку из медицинского учреждения.

Лица с инвалидностью ІІІ группы:

выплаты продолжатся только если среднемесячный доход на одного члена семьи, которая получает помощь, за последние 3 месяца или за прошлый квартал не превышает 9 444 гривны в месяц.

Лица, которые потеряли трудоспособность:

если среднемесячный доход на одного получателя помощи за последние 3 месяца или прошлый квартал не превышает 9 444 грн, выплаты продолжатся. Это касается лиц пенсионного возраста, которые не получают пенсии из-за недостаточного стажа.

Лица с тяжелыми формами заболеваний:

в таком случае заявление нужно подать лично, независимо от наличия установленной инвалидности. Диагноз подтверждается формами 027/о и/или 028/о.

Важно! Для этих категорий помощь будет одобрена только непосредственно для заявителя. Что касается членов семьи, то они смогут продолжить получение выплат на общих условиях, но для этого им необходимо подать отдельное заявление.