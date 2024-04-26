Кому продолжат поступать выплаты
В мае предоставят выплаты тем, кто получал их в апреле. В частности, лицам, которым продолжили предоставление помощи автоматически.
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Также средства в мае получат те, кто подавал заявление на возврат выплат. При условии, что это обращение было одобрено.
Автоматически продолжили выплаты:
- опекунам и приемным родителям (при условии, что их дети до сих пор воспитываются в семье);
- пенсионерам, которые имеют пенсию до 9 444 гривен;
- детям до 18 лет, которые имеют тяжелую болезнь или инвалидность;
- детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, если они не достигли 23 лет.
- гражданам с инвалидностью I и II группы.
Какую помощь получат украинцы
Заявление на возобновление выплат можно подавать до 30 апреля. При этом, те, кто вернет себе помощь в мае, получит компенсацию за март.
Размер выплат для ВПЛ сейчас такой:
- 2 тысячи гривен – для лиц старше 18 лет;
- 3 тысячи гривен – несовершеннолетние и лица с инвалидностью.