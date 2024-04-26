В эфире 24 Канала экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что все понимают – россияне продолжат обстрелы критической и энергетической инфраструктуры в Украине.

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По его словам, один выстрел, одна ракета системы Patriot стоит от 6 до 8 миллионов долларов. За ночь активной атаки может быть до 15 выстрелов. Это примерно 100 миллионов долларов за ночь.

Мы физически на сегодня имеем деньги для подобных вещей? Нет. Поэтому сегодня крайне важны ПВО и ракеты, которые нам дают наши партнеры,

– подчеркнул Олег Пендзин.

"Когда мы с вами говорим о военно-технической помощи и ее связь с будущим ростом экономики Украины, то надо понимать: там, где что-то растет, – его надо защитить, чтобы по нему не прилетело и не уничтожило. Вот почему мы так много внимания уделяем сегодня военно-технической помощи, почему говорим, что она крайне важна с точки зрения обеспечения роста экономики", – добавил Пендзин.

Он напомнил, что под Киевом есть Трипольская ТЭС, в которую летело 7 ракет: 4 сбили, а больше не было чем сбивать, поэтому 3 прилетело. По состоянию на сегодня восстанавливать ее нереально, если не поставить там надлежащей системы защиты.

Да, это старые советские ТЭС и сегодня весь цивилизованный мир от этого отходит. В странах, так называемого, бывшего социалистического лагеря, в том числе и страны Балтии – это все законсервировано, потому что идет мощный процесс декарбонизации. Однако могут нам это передать для того, чтобы мы быстро восстановились перед отопительным сезоном.

То есть первый ответ на вопрос, что нам ожидать: если не будет надлежащей защиты энергетической системы Украины – 3,2% роста не будет. Ее надо защитить, потому что энергетика на сегодняшний момент является крайне важной для обеспечения

роста,

– объяснил Олег Пендзин.

Что еще влияет на экономику

Второй момент – это инвестиции наших партнеров в экономику Украины. Пока что те инвестиции происходят путем тех денег, что зарабатывают западные компании в Украине и не могут из-за валютных ограничений Нацбанка вывести их за границу. Именно поэтому эти средства вкладывают обратно.

Когда мы смотрим отчеты о росте инвестиций в Украине, надо понимать, что это не новые инвестиции. Это инвестиции, которые по сути являются рекапитализация того, что получили нашими партнерами на нашей территории,

– подчеркнул экономист.

Однако есть примеры, когда крупные производители оружия собираются вкладывать определенные средства для того, чтобы создать в Украине производства боеприпасов или производства связанные с техническим обслуживанием техники, которую они сюда поставили. Это Rheinmetall, это Bayraktar, это определенные технические предприятия, которые будут обеспечивать функционирование в Украине.

Какие есть крупные секторы экономики

По словам Пендзина, сегодня есть несколько секторов экономики, которые однозначно будут развиваться и которые будут драйверами украинской экономики:

Это сельское хозяйство. Мы никуда от этого не денемся, мы мощный производитель.

Это военно-промышленный комплекс, потому что наш агрессивный сосед, к сожалению, нигде с карты мира не исчезнет.

"То есть мы будем совершенно иначе относиться к украинским Вооруженным силам. Мы будем совершенно иначе относиться к украинскому военно-промышленному комплексу, потому что это будет вопрос выживания, а не вопрос обогащения и получения дополнительных средств", – отметил экономист.

Что будет развиваться в Украине

По мнению экономиста, – это система IT. Она будет, ведь в Украине уже создано и, наверное, будут продолжаться достаточно льготные условия налогообложения системы IT.

"Я вижу эти направления, которые будут работать, как драйверы. Однако, чтобы это все работало, должна работать энергетика, о которой я уже сказал. Такое мое видение на апрель месяц этого (2024 – 24 канал) года того, что нас ждет с экономикой Украины", – подытожил Олег Пендзин.