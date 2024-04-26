Что происходит на потребительском рынке
Минэкономики оценило рост ВВП в марте 2024 года на уровне 4,6% по сравнению с предыдущим годом, а рост за первый квартал составил 4,5%.
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Ценовая ситуация на потребительском рынке Украины в марте 2024 года оставалась стабильной, с ростом потребительских цен на 0,5% за месяц, что привело к дальнейшему замедлению годовых темпов инфляции до 3,2%.
Минэкономики отмечает, что этот показатель инфляции является самым низким за последние десять лет. По сравнению, в мирный период 2019-2021 годов цены в марте росли в среднем на 1,1%.
Что сдерживало инфляцию
- Наличие достаточного количества продуктов на рынке несмотря на логистические вызовы и экспортные ограничения на украинскую агропродукцию, что вводились некоторыми европейскими странами;
- Ограниченный спрос в военное время;
- Государственный контроль над ценовой стабильностью, особенно через содержание стабильных коммунальных тарифов;
- Улучшение инфляционных ожиданий среди населения;
- Относительно стабильный курс гривны к иностранным валютам и стабильность монетарной политики.