Что происходит на потребительском рынке

Минэкономики оценило рост ВВП в марте 2024 года на уровне 4,6% по сравнению с предыдущим годом, а рост за первый квартал составил 4,5%.

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Ценовая ситуация на потребительском рынке Украины в марте 2024 года оставалась стабильной, с ростом потребительских цен на 0,5% за месяц, что привело к дальнейшему замедлению годовых темпов инфляции до 3,2%.

Минэкономики отмечает, что этот показатель инфляции является самым низким за последние десять лет. По сравнению, в мирный период 2019-2021 годов цены в марте росли в среднем на 1,1%.

Что сдерживало инфляцию

Наличие достаточного количества продуктов на рынке несмотря на логистические вызовы и экспортные ограничения на украинскую агропродукцию, что вводились некоторыми европейскими странами;

Ограниченный спрос в военное время;

Государственный контроль над ценовой стабильностью, особенно через содержание стабильных коммунальных тарифов;

Улучшение инфляционных ожиданий среди населения;

Относительно стабильный курс гривны к иностранным валютам и стабильность монетарной политики.

К слову! Доходы госбюджета в марте выросли на 22,9% по сравнению с прошлым годом, составив 240,7 миллиарда гривен, а общие расходы госбюджета увеличились на 15,5%, достигнув 347,7 миллиарда гривен. Мартовский дефицит госбюджета составил 103,8 миллиарда гривен.