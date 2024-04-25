Что обусловило колебания курса
Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге объяснил, что Нацбанк продолжает придерживаться режима "управляемой гибкости", поэтому, валюта колеблется под действием спроса и предложения, передает 24 Канал.
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Он пояснил, что постепенно Украина возвращается к довоенным показателям. Для регулирования дальнейшей динамики, НБУ сохранит присутствие на рынках:
Те колебания, которые мы сейчас наблюдаем, не несут никакой угрозы. Эта динамика является вполне безопасной и обусловлена рыночными предпосылками.
Прогнозы по инфляции улучшились
Пышный добавил, что Нацбанк улучшил прогнозы по инфляции до конца года.
Прогноз инфляции на конец этого года снижен до 8,2%,
– отметил глава регулятора.
Он предусматривает, что в ближайшие годы инфляция стабилизируется и будет сохраняться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт.
Благоприятные условия для этого будут включать:
- постепенное восстановление нормальной работы экономики;
- снижение внешнего инфляционного давления;
- последовательное проведение монетарной политики Нацбанком.
Так, до конца 2025 года ожидается снижение инфляции до 6%, а в 2026 году - до 5%.