Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 24 апреля), а продажа – 39,88 гривны (-2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (+1 копейка), а продажа – 39,85 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,75 гривны (+2 копейки), а продают за 42,90 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,33 гривны (-18 копеек), а продают – за 39,96 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,40 гривны (без изменений), а продажа – 43,06 гривны (+1 копейка).

Каким могу быть курса доллара

Как рассказал еще раньше эксперт Андрей Шевчишин 24 Каналу, по расчетам МВФ курс доллара в Украине с годами существенно возрастет. В этом году прогнозируется, что курс будет на уровне 41 гривны, а в 2029 году достигнет аж 54 гривен за валюту.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик МВФ опирался на наши внутренние расчеты, и этот курс действительно выглядит реальным. Сейчас мы видим дополнительный всплеск спроса интереса к покупке валюты.

В то же время банкир рассказывает, что ориентировочно курс в ближайшем будущем может составлять 40 гривен. А ближе к концу года есть вероятность, что валюта пересечет отметку в 41 гривну.

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