Каким будет курс доллара и что будет с экономикой

Таким образом, согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

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в 2024 году – 41,0 гривны;

в 2025 году – 45,8 гривны;

в 2026 году – 48,6 гривны;

в 2027 году – 50,4 гривны;

в 2028 году – 52,1 гривны;

в 2029 году – 54,1 гривны.

Интересно! По состоянию на утро 17 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,35 гривны (+5 копеек против 16 апреля), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).

В то же время МВФ обновил прогноз роста экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Этот же рост ускорится в 2025 году – до 6,5%, а в 2026 году составит уже 5,0%.

Заметьте! МВФ прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине в 2024 году на уровне 6,4%, в 2025 году – 7,6%, в 2026 году – 6,2%.

Что будет с мировой экономикой

По прогнозу МВФ, мировая экономика продолжит расти на уровне 3,2% в 2024 и 2025 годах. То есть, такими же темпами, как и в 2023 году. При этом, предполагается, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться: с 6,8% в 2023 году до 5,9% – в 2024 году и 4,5% – в 2025 году.

Обратите внимание! Прогноз глобального роста на пять лет находится на уровне 3,1%, что является самым низким уровнем за десятилетие.