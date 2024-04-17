Яким буде курс долара та що буде з економікою

Таким чином, згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

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у 2024 році – 41,0 гривні;

у 2025 році – 45,8 гривні;

у 2026 році – 48,6 гривні;

у 2027 році – 50,4 гривні;

у 2028 році – 52,1 гривні;

у 2029 році – 54,1 гривні.

Цікаво! Станом на ранок 17 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,35 гривні (+5 копійок проти 16 квітня), а продаж – 39,85 гривні (+8 копійок).

Водночас МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Це ж зростання прискориться 2025 року – до 6,5%, а 2026 року становитиме вже 5,0%.

Зауважте! МВФ прогнозує середньорічну інфляцію в Україні у 2024 році на рівні 6,4%, у 2025 році – 7,6%, у 2026 році – 6,2%.

Що буде зі світовою економікою

За прогнозом МВФ, світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках. Тобто, такими ж темпами, як і у 2023 році. При цьому, передбачається, що глобальна інфляція неухильно знижуватиметься: з 6,8% у 2023 році до 5,9% – у 2024 році та 4,5% – у 2025 році.

Зауважте! Прогноз глобального зростання на п'ять років перебуває на рівні 3,1%, що є найнижчим рівнем за десятиліття.