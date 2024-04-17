Яким буде курс долара та що буде з економікою
Таким чином, згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
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- у 2024 році – 41,0 гривні;
- у 2025 році – 45,8 гривні;
- у 2026 році – 48,6 гривні;
- у 2027 році – 50,4 гривні;
- у 2028 році – 52,1 гривні;
- у 2029 році – 54,1 гривні.
Водночас МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Це ж зростання прискориться 2025 року – до 6,5%, а 2026 року становитиме вже 5,0%.
Що буде зі світовою економікою
За прогнозом МВФ, світова економіка продовжить зростати на рівні 3,2% у 2024 та 2025 роках. Тобто, такими ж темпами, як і у 2023 році. При цьому, передбачається, що глобальна інфляція неухильно знижуватиметься: з 6,8% у 2023 році до 5,9% – у 2024 році та 4,5% – у 2025 році.