Курс валют у банках

Станом на ранок 16 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,30 гривні (+15 копійок проти 15 квітня), а продаж – 39,77 гривні (+17 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,05 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,60 гривні (+15 копійок), а продаж – 39,73 гривні (+18 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+18 копійок). Євро купують за 42,65 гривні (+15 копійок), а продають за 42,85 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,07 гривні (-17 копійок), а продають – за 39,80 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – за (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,30 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,93 гривні (без змін).

Якою буде вартість долара

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що до п'ятниці минулого тижня курс у безготівковому сегменті сягнув позначки 39,40 гривні за долар, а у готівковому – до 39,50 – 39,55 гривні. В понеділок тренд на зростання зберігся.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank В найближчі день-два тенденції до подорожчання долара можуть зберігатися, проте незабаром я очікую на курсову корекцію та зниження котирувань на ВРУ, слідом за яким має відбутися й зниження курсу на готівковому ринку.

За словами Золотько, цей процес навряд чи буде занадто глибоким. Відтак банкірка прогнозує, що курс може коливатися в діапазоні 39,30 – 39,90 гривні за долар цього тижня.

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