Чому відбуваються атаки

Експерт з енергетики та економіки Юрій Щедрін поділився в коментарі 24 Каналу, що Росія веде економічну війну, знищуючи промислові потужності на Сході та Півдні України.

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Через це основні атаки спрямовані на регіони, де сконцентрований промисловий потенціал. Це, зокрема, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська області.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Промисловість залежна від електрики, тому вони знеструмлюють ці регіони, адже це не тільки цивільна промисловість, а й оборонна промисловість. Це основа країни і основа промисловості. Вони, грубо кажучи, деіндустріалізують Україну таким чином.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко доповнив, що взимку між США та Росією могли відбутися домовленості, які пов'язані з постачанням зброї й атаками на енергетичну інфраструктуру.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Мабуть, росіяни думали, що вони шляхом коронації українського ВПК та скорочення поставок озброєння зі США зможуть домогтися вирішального прориву на фронті та стратегічних результатів. Але вони цього не досягли, тому, коли вже закінчився осінньо-зимовий період, вони почали активні обстріли. Вони планували прорватися на Куп'янськ, підійти до Харкова, оточити його на інших напрямах, але не вдалося, тому вони почали терор цивільної, й насамперед енергетичної, інфраструктури.

Чи будуть відключення електроенергії

Щедрін підкреслив, що в деяких регіонах України вже спостерігаються відключення електрики та є велика ймовірність їх поширення.

Це залежить від наступних кроків, що буде знищено ще і як впорається система. Зараз в нас є імпорт енергії, що нам допомагає, плюс сонячна погода, плюс відновлювальна енергія. Але як ми пройдемо період, коли будуть знищені навантаження, ніхто зараз не знає. Дуже ймовірно, що будуть проблеми і відключення,

– пояснює експерт.

Омельченко пояснив, що планові відключення можуть розпочатися вже у липні-серпні через ремонтні роботи на АЕС і ТЕС та збільшене споживання через високі температури, коли більшість використовуватиме кондиціонери.

Нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень. А взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання,

– зазначає фахівець.

За словами експерта, повне відновлення зруйнованих енергетичних потужностей неможливе через обмежені ресурси, але відновити приблизно 70% з них цілком досяжно. Це особливо актуально щодо деяких теплоелектростанцій.