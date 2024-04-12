Економічні наслідки березневих обстрілів

З 22 по 29 березня Росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції. Про збитки для 24 Каналу розповів Володимир Омельченко.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Це точно мільярди доларів, особливо це стосується ДніпроГЕС. Щоб відновити його, треба час і дуже багато грошей. Були офіційні заяви, що пошкоджено або зруйновано 80% ТЕС в Україні, в першу чергу компанії ДТЕК, але й у "Центренерго" теж зруйнована Зміївська ТЕС. Нині ДТЕК оцінює свої збитки на рівні 230 мільйонів доларів. Проте найголовніше не в грошах, а в тому, що у результаті цих терористичних ударів утворився величезний дефіцит потужності в об'єднаній енергетичній системі України. Особливо він буде помітний в осінньо-зимовий період 2024 – 2025 років.

Юрій Щедрін у коментарі для 24 Каналу погодився, що фінансові збитки дуже високі. Проте російські атаки мали й інші наслідки для української енергосистеми.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Це і розірвані ланцюги постачання, адже вугільні ТЕС були основними в країні і, якщо вони не будуть працювати, у нас випадає дуже значна частка енергетики і залишиться лише атомна. Атомна енергетика покривала близько2 половини потужності у минулі роки, але це з урахуванням Запорізької АЕС. Без урахування цієї АЕС, але з тим, що зменшилася потреба в енергії через міграцію людей і через зупинку підприємств, це плюс-мінус також у нас не буде вистачати від 30%, а може і більше енергії.

Він додав, що це дуже суттєво позначиться на наступному опалювальному сезоні та літом в період пікових навантажень. Тож є два види збитків – прямі фінансові збитки понад 200 мільйонів доларів та опосередковані, які зараз важко порахувати, але вони дуже значні. Найперше через руйнування теплової генерації.

Чому збитки більші ніж минулого року

Омельченко пояснив, що зруйновані в основному потужності, які не тільки виконують функцію генерації електричної енергії, але й одночасно балансують енергетичну систему. Це теплові електростанції і електростанції компанії "Укргідронерго" – ДніпроГЕС.

Ніколи не руйнувалася така потужна електростанція, як ДніпроГЕС. Каховська ГЕС набагато менша, в 4 – 5 разів по своїй потужності. Крім того, цього разу влучення по ТЕС та ГЕС були достатньо точні порівняно з минулими атаками минулого року.

Чому? Тому що російським терористам вдалося закупити відповідне обладнання для ракет. Це ж в основному елементна база іноземна, навіть є мікросхеми компанії "Інтел". Ракети балістичні на 80% створені на елементній базі наших західних партнерів. І це теж проблема, що попри санкції, попри обстріли української енергетичної інфраструктури, Росії вдається закуповувати елементну базу для своїх ракет,

– пояснив експерт Центру Разумкова.

Щедрін додав, що основна проблема полягає саме у наявності необхідного обладнання для відновлення пошкоджених станцій. Також є сумніви у доцільності такого ремонту.

Справа не в коштах, а в обладнанні та термінах його постачання і доцільності це робити. Якщо вони це зроблять, а їх знову знищать – це гроші в землю. Кошти можна залучити від міжнародних партнерів, взяти кредит, це важко, але це можливо. А питання не тільки в цьому, питання в захищеності, в доцільності і в технологічних складностях та термінах виготовлення обладнання. Бо навіть якщо є кошти, ніхто не гарантує, що його зроблять через місяць, через пів року або навіть через рік,

– сказав він.

Він пояснив, що питання, чи вдасться відновити енергосистему до опалювального сезону, дуже складне. Це залежить від багатьох причин.

Це від кількох місяців до декількох років, тому що нема потрібних трансформаторів, їх треба виготовляти. І чи є сенс відновлювати ТЕС, бо вони були старі, неекологічні та неефективні. Будувати щось нове в таких умовах – це теж дуже велике питання. Тому треба буде формувати новий підхід до енергії і якось розв'язувати це питання, бо та енергетична система, яка була до обстрілів, її треба трансформувати,

– пояснив співрозмовник.

Чому енергетику обстріляли у березні

На думку Щедріна, це економічна війна, росіяни знищують промислові потужності, адже Схід та Південь України, це найперше Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська область – там сконцентрований промисловий потенціал.

Промисловість залежна від електрики, тому вони знеструмлюють ці регіони, адже це не тільки цивільна промисловість, а й оборонна промисловість. Це основа країни, і основа промисловості. Вони, грубо кажучи, деіндустріалізують Україну таким чином. Тому я не вважаю, що в них є завдання зробити тотальний блекаут, це, мабуть, супутнє. Це економічне рішення, як ми б'ємо по їх нафтопереробці, так вони б'ють по енергетиці. Це впливає дуже на промисловість,

– пояснив він.

Натомість Омельченко доповнив відповідь, вказану вище, та висловив припущення, що взимку між США та Росією була певна домовленість щодо зв'язку між поставкою зброї і завданням ударів по енергетичній інфраструктурі.

Тому, мабуть, росіяни думали, що вони шляхом коронації українського ВПК та скорочення поставок озброєння з США зможуть домогтися вирішального прориву на фронті і стратегічних результатів. Але вони цього не досягли, тому коли вже закінчився осінньо-зимовий період вони почали активні обстріли. Вони планували прорватися на Куп'янськ, підійти до Харкова, оточити його на інших напрямах, але не вдалося, тому вони почали терор цивільної і насамперед енергетичної інфраструктури,

– додав експерт.

Чи чекати відключень світла

Щедрін наголосив, що відключення світла уже є у деяких областях й є вірогідність, що далі вони будуть більш масштабними.

Це залежить від наступних кроків, що буде знищено ще і як впорається система. Зараз в нас є імпорт енергії, що нам допомагає, плюс сонячна погода, плюс відновлювальна енергія. Але як ми пройдемо період, коли будуть знищені навантаження, ніхто зараз не знає. Дуже ймовірно, що будуть проблеми і відключення. І велике питання, що буде у наступний опалювальний сезон, якщо не вдасться ці наслідки подолати,

– пояснив він.

Омельченко додав, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні – серпні.

В липні – серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень. А взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання,

– зауважив експерт.

На його погляд, на 100% не зможуть відремонтувати ті потужності, які були зруйновані. Це неможливо через фізичні можливості. Проте відновити десь до 70% цілком реально. Особливо це стосується деяких ТЕС, але для цього потрібно розв'язати боргову проблему на балансуючому ринку. Тож потрібно посилити співпрацю з нашими міжнародними партнерами у секторі фінансування.

Тарифи на світло у зв'язку з обстрілами

Володимир Омельченко вважає, що обстріли дійсно можуть вплинути на вартість електроенергії для звичайного споживача. Однією із головних причин є неможливість "Укргідроенерго" фінансувати постачальня спеціальних обов'язків.

Цю різницю компенсували "Укргідроенерго", "Енергоатом". Тобто Укргідроенерго це 100% не може вже зробити. А це приблизно на рік 147 мільярдів гривень компенсації. Енергоатом теж входить в ремонтні роботи. І в них є плани з будівництва атомних блоків, заводу з фабрикації ядерного палива. Тому сьогодні можливостей залучити ПСО в тому ж обсязі, що було раніше, просто не існує,

– пояснив співрозмовник.

Він додав, що правильним рішенням було б частково підняти тарифи вже у травні, аби до кінця року перейти на ринкову ціну.

На мій погляд, потрібно збільшувати тарифи, починаючи вже з травня чи червня, не відразу на 100%, а на 30%, щоб до кінця цього року перейти повністю на ринкові тарифи. Але, безумовно, з урахуванням того чиннику, що малозабезпечені громадяни мають отримати субсидії. На мій погляд, інших варіантів не існує для того, щоб забезпечити фінансовим ресурсом підготовку до осінньо-зимового періоду,

– сказав він.

Щедрін погодився, що нині тариф не є ринковим, проте на питання, чи зростуть тарифи, сказав, що усе залежить від рішення влади.

Тут є багато факторів – соціальний, політичний тощо. Я вважаю, що вони ці гроші будуть брати або в кредит, або грантами, бо це єдиний зрозумілий шлях отримання цих коштів. Але як їх будуть використовувати, це дуже велике питання. Бо ДТЕК вже не перший раз обстрілюють і як ми бачимо, по цих обстрілах не була проведена достатньо якісна робота та підготовка до них. Бо, на жаль, попри їх масштабність, ми виявилися не зовсім готові до цього,

– підсумував експерт.

Нагадаємо! Нині населення України підтримується на штучно заниженому тарифі у 2 або навіть 2,5 раза. На сьогодні він складає – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Росіяни зруйнували одну із найбільших ТЕС в Україні

11 квітня росіяни здійснили масовану ракетну атаку, внаслідок якої було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

Андрій Гота Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось.

Зеленський повідомив, що цього дня по українській критичній інфраструктурі було випущено понад 40 ракет та близько 40 ударних дронів – лише частину вдалося збити.

Володимир Зеленський Президент України Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Варто нагадати, що Трипільська ТЕС є найбільшою на Київщині і постачала електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. Також під удар потрапила Зміївська ТЕС.