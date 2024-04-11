В Україні вже декілька зруйнованих ТЕС

Станом на 11 квітня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Про це повідомили на сторінці ПАТ "Центренерго", назвавши це "чорним днем" для підприємства.

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Андрій Гота Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, у ніч на 11 квітня країна-агресорка запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі. Втім, лише частину з них вдалося збити.

Володимир Зеленський Президент України Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській.

Зверніть увагу! Трипільська ТЕС є однією із найпотужніших електростанцій у Київській області. Підприємство постачало електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. Також, у березні було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області.

Чи можливе відключення світла

Під час розмови з 24 Каналом директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян розповіла, що попри те, що місце розташування Трипільської ТЕС у Київській області, втім це не означає, що вона живить лише Київщину.

Марія Цатурян Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.

За словами Цатурян, диспетчерський центр "Укренерго" не вводив ніяких аварійних обмежень електропостачання для споживачів в усіх регіонах України, крім Харківщини, де ситуація найскладніша. Крім того, на вечірні години доби, а саме з 19 по 22, коли споживання в країні зросте, очікувати відключень також не варто.

В "Укренерго" просять споживачів більш ощадливо споживати електроенергію:

Не вмикати всі прилади одночасно,

Вимикати світло, де це можливо,

Прання переносити на нічні години тощо.

Енергосистема відновлюється, але додаткове навантаження на неї не сприяє швидкій роботі ремонтних бригад як наших, так і на електростанціях. На вечір є незначний дефіцит електроенергії, але я думаю, що ми його збалансуємо, знайдемо потужності для покриття і цей вечір пройдемо,

– додала співрозмовниця.

Експерт з енергетики Андрій Закревський для 24 Каналу зауважив, що після сьогоднішньої атаки на Трипільську ТЕС, яка повністю знищена, в Україні вже закінчилися теплоелектростанції, які можна розбомбити.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", генеральний директор консультаційного центру "Ньюфолк" Тепер нам треба все створювати з нуля. Втім, ми можемо повторити помилки, які ми робили протягом двох років. Я маю на увазі оновлювати стару енергетичну систему. А можемо все ж таки зайнятися тим, щоб будувати децентралізовану тепло та енергоефективну генерацію.

Серед ідей Закревського щодо цього є такі:

Усі трансформаторні енергетичні вузли, які є біля атомних станцій, потрібно перевести на нижчий вольтаж, а також поставити там захист від російських атак.

Йдеться й про захист над об'єктами газорозподільчої системи й деякими об'єктами видобутку.

Все інше треба робити невеликими газоелектричними станціями. В умовах нульового транзиту звільняються промислові майданчики, де і можна це все ставити.

Цікаво, що Закревський додає, що зі світлом у нас таки можуть бути проблеми, адже в Україні мало перетинів електроенергії на схід та на південь країни.

У нас будуть проблеми з перетинами через Дніпро і через Київ. Тому треба робити перетини додаткові як всередині країни, так із-за кордону. Зараз ми експортуємо електроенергію, але повірте мені, восени ми будемо її імпортувати,

– каже експерт.

Серед найбільш негативних наслідків після нещодавніх атак росіян, це те, що до початку нового опалювального сезону потрібно розв'язати усі ці проблеми в енергосистемі.