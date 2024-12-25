Кого можуть позбавити субсидії у 2025 році

Тобто якщо особа не повідомить Пенсійний фонд про виїзд одного з членів сім'ї за кордон, то це може вплинути на наявність допомоги, повідомляє 24 канал з посиланням на установу.

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При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник зазначає, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів. Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається.

Якщо ж люди не повідомили орган ПФУ про перебування будь-кого з членів родини за кордоном понад 60 днів, то слід очікувати на такі наслідки:

виплата житлової субсидії припиняється;

надміру виплачені кошти повертаються одержувачем.

Як не втратити субсидію

Аби продовжувати отримувати допомогу, одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена родини зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію.

У разі виявлення органом Пенсійного фонду України факту перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, тим домогосподарствам, які мали обов’язок повідомити про такий факт (тобто за виключенням мешканців вищезазначених адміністративно-територіальних одиниць), виплата житлової субсидії припиняється

– повідомили на сайті установи.

Важливо! Тоді житлову субсидію домогосподарству можуть за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону.