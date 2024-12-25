Кого могут лишить субсидии в 2025 году

То есть если лицо не сообщит Пенсионный фонд о выезде одного из членов семьи за границу, то это может повлиять на наличие помощи, сообщает 24 канал со ссылкой на учреждение.

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При обращении за назначением жилищной субсидии заявитель отмечает, что один из членов домохозяйства на время подачи заявления находится за границей более 60 дней. Такое лицо для расчета субсидии в состав домохозяйства не включается.

Если же люди не сообщили орган ПФУ о пребывании кого-либо из членов семьи за границей более 60 дней, то следует ожидать таких последствий:

выплата жилищной субсидии прекращается;

излишне выплаченные средства возвращаются получателем.

Как не потерять субсидию

Чтобы продолжать получать помощь, получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен сообщить Пенсионный фонд о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначена субсидия.

В случае выявления органом Пенсионного фонда Украины факта пребывания члена домохозяйства за границей в период получения жилищной субсидии, тем домохозяйствам, которые имели обязанность сообщить о таком факте (то есть за исключением жителей вышеупомянутых административно-территориальных единиц), выплата жилищной субсидии прекращается

– сообщили на сайте учреждения.

Важно! Тогда жилищную субсидию домохозяйству могут по новому обращению с начала отопительного или неотопительного сезона.