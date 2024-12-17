Субсидия УБД
Участникам боевых действий предоставляется 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Army Infom.
Читайте также Ситуация лучше чем кажется: какое заявление сделал Шмыгаль
Она распространяется на квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, сообщают в Минреинтеграции.
Документы для оформления льготы можно подать несколькими способами:
- Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
- Заполнить заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Использовать Дію с подтверждением через "Дія.Підпис".
Обратите внимание! Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы распространяются также на членов семьи льготника, включая жену (мужа) и детей до 18 лет. В то же время, согласно новым требованиям, для получения льгот члены семьи должны проживать вместе с участником боевых действий.
Как податься на выплаты
После получения статуса участника боевых действий нужно подать два заявления:
- Для внесения данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы (ЕГАРП).
- Для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Заявления подаются в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлениями следует предоставить:
- паспорт (оригинал и копию);
- идентификационный код (оригинал и копию);
- удостоверение участника боевых действий (оригинал и копию).
Важно! Льготы на оплату коммунальных услуг доступны только для лиц, которые уже оформили статус участника боевых действий. Если статус еще находится на стадии оформления, льготы пока не предоставляются.