Экономические последствия мартовских обстрелов

С 22 по 29 марта Россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Об убытках для 24 Канала рассказал Владимир Омельченко.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это точно миллиарды долларов, особенно это касается ДнепроГЭС. Чтобы восстановить его, надо время и очень много денег. Были официальные заявления, что повреждено или разрушено 80% ТЭС в Украине, в первую очередь компании ДТЭК, но и у "Центрэнерго" тоже разрушена Змиевская ТЭС. Сейчас ДТЭК оценивает свои убытки на уровне 230 миллионов долларов. Однако самое главное не в деньгах, а в том, что в результате этих террористических ударов образовался огромный дефицит мощности в объединенной энергетической системе Украины. Особенно он будет заметен в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов.

Юрий Щедрин в комментарии для 24 Канала согласился, что финансовые убытки очень высоки. Однако российские атаки имели и другие последствия для украинской энергосистемы.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Это и разорванные цепи поставок, ведь угольные ТЭС были основными в стране и, если они не будут работать, у нас выпадает очень значительная доля энергетики и останется только атомная. Атомная энергетика покрывала около половины мощности в прошлые годы, но это с учетом Запорожской АЭС. Без учета этой АЭС, но с тем, что уменьшилась потребность в энергии из-за миграции людей и из-за остановки предприятий, это плюс-минус также у нас не будет хватать от 30%, а может и больше энергии.

Он добавил, что это очень существенно скажется на следующем отопительном сезоне и летом в период пиковых нагрузок. Поэтому есть два вида убытков – прямые финансовые убытки более 200 миллионов долларов и опосредованные, которые сейчас трудно посчитать, но они очень значительны. В первую очередь из-за разрушения тепловой генерации.

Почему убытки больше чем в прошлом году

Омельченко объяснил, что разрушены в основном мощности, которые не только выполняют функцию генерации электрической энергии, но и одновременно балансируют энергетическую систему. Это тепловые электростанции и электростанции компании "Укргидронерго" – ДнепроГЭС.

Никогда не разрушалась такая мощная электростанция, как ДнепроГЭС. Каховская ГЭС намного меньше, в 4 – 5 раз по своей мощности. Кроме того, этот раз попадания по ТЭС и ГЭС были достаточно точны по сравнению с прошлыми атаками прошлого года.

Почему? Потому что российским террористам удалось закупить соответствующее оборудование для ракет. Это же в основном элементная база иностранная, даже есть микросхемы компании "Интел". Ракеты баллистические на 80% созданы на элементной базе наших западных партнеров. И это тоже проблема, что несмотря на санкции, несмотря на обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, России удается закупать элементную базу для своих ракет,

– пояснил эксперт Центра Разумкова.

Щедрин добавил, что основная проблема заключается именно в наличии необходимого оборудования для восстановления поврежденных станций. Также есть сомнения в целесообразности такого ремонта.

Дело не в средствах, а в оборудовании и сроках его поставки и целесообразности это делать. Если они это сделают, а их снова уничтожат – это деньги в землю. Средства можно привлечь от международных партнеров, взять кредит, это трудно, но это возможно. А вопрос не только в этом, вопрос в защищенности, в целесообразности и в технологических сложностях и сроках изготовления оборудования. Потому что даже если есть средства, никто не гарантирует, что его сделают через месяц, через полгода или даже через год,

– сказал он.

Он пояснил, что вопрос, удастся ли восстановить энергосистему к отопительному сезону, очень сложный. Это зависит от многих причин.

Это от нескольких месяцев до нескольких лет, потому что нет нужных трансформаторов, их надо изготавливать. И есть ли смысл восстанавливать ТЭС, потому что они были старые, неэкологичны и неэффективны. Строить что-то новое в таких условиях – это тоже очень большой вопрос. Поэтому надо будет формировать новый подход к энергии и как-то решать этот вопрос, потому что та энергетическая система, которая была до обстрелов, ее надо трансформировать,

– пояснил собеседник.

Почему энергетику обстреляли в марте

По мнению Щедрина, это экономическая война, россияне уничтожают промышленные мощности, ведь Восток и Юг Украины, это в первую очередь Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская область – там сконцентрирован промышленный потенциал.

Промышленность зависима от электричества, поэтому они обесточивают эти регионы, ведь это не только гражданская промышленность, но и оборонная промышленность. Это основа страны, и основа промышленности. Они, грубо говоря, деиндустриализируют Украину таким образом. Поэтому я не считаю, что у них есть задача сделать тотальный блэкаут, это, видимо, сопутствующее. Это экономическое решение, как мы бьем по их нефтепереработке, так они бьют по энергетике. Это влияет очень на промышленность,

– пояснил он.

Зато Омельченко дополнил ответ, указанный выше, и высказал предположение, что зимой между США и Россией была определенная договоренность о связи между поставкой оружия и нанесением ударов по энергетической инфраструктуре.

Поэтому, видимо, россияне думали, что они за счет коронации украинского ВПК и сокращения поставок вооружения из США смогут добиться решающего прорыва на фронте и стратегических результатов. Но они этого не достигли, поэтому когда уже закончился осенне-зимний период они начали активные обстрелы. Они планировали прорваться на Купянск, подойти к Харькову, окружить его на других направлениях, но не удалось, поэтому они начали террор гражданской и прежде всего энергетической инфраструктуры,

– добавил эксперт.

Ждать ли отключений света

Щедрин отметил, что отключения света уже есть в некоторых областях и есть вероятность, что дальше они будут более масштабными.

Это зависит от следующих шагов, что будет уничтожено еще и как справится система. Сейчас у нас есть импорт энергии, что нам помогает, плюс солнечная погода, плюс возобновляемая энергия. Но как мы пройдем период, когда будут уничтожены нагрузки, никто сейчас не знает. Очень вероятно, что будут проблемы и отключения. И большой вопрос, что будет в следующий отопительный сезон, если не удастся эти последствия преодолеть,

– пояснил он.

Омельченко добавил, что первые плановые отключения по всей Украине могут возникнуть в июле – августе.

В июле – августе с одной стороны будут выведены в ремонт блоки АЭС и ТЭС для подготовки к зиме. А с другой стороны, у нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям. А зимой этот дефицит может еще возрасти, поскольку зимой еще больше увеличится потребление,

– отметил эксперт.

На его взгляд, на 100% не смогут отремонтировать те мощности, которые были разрушены. Это невозможно из-за физических возможностей. Однако восстановить где-то до 70% вполне реально. Особенно это касается некоторых ТЭС, но для этого нужно решить долговую проблему на балансирующем рынке. Поэтому нужно усилить сотрудничество с нашими международными партнерами в секторе финансирования.

Тарифы на свет в связи с обстрелами

Владимир Омельченко считает, что обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Одной из главных причин является невозможность "Укргидроэнерго" финансировать поставщика специальных обязанностей.

Эту разницу компенсировали "Укргидроэнерго", "Энергоатом". То есть "Укргидроэнерго" это 100% не может уже сделать. А это примерно в год 147 миллиардов гривен компенсации. "Энергоатом" тоже входит в ремонтные работы. И у них есть планы по строительству атомных блоков, завода по фабрикации ядерного топлива. Поэтому сегодня возможностей задействовать ПСО в том же объеме, что было раньше, просто не существует,

– пояснил собеседник.

Он добавил, что правильным решением было бы частично поднять тарифы уже в мае, чтобы до конца года перейти на рыночную цену.

На мой взгляд, нужно увеличивать тарифы, начиная уже с мая или июня, не сразу на 100%, а на 30%, чтобы до конца этого года перейти полностью на рыночные тарифы. Но, безусловно, с учетом того фактора, что малообеспеченные граждане должны получить субсидии. На мой взгляд, других вариантов не существует для того, чтобы обеспечить финансовым ресурсом подготовку к осенне-зимнему периоду,

– сказал он.

Щедрин согласился, что сейчас тариф не является рыночным, однако на вопрос, вырастут ли тарифы, сказал, что все зависит от решения власти.

Здесь есть много факторов – социальный, политический и тому подобное. Я считаю, что они эти деньги будут брать или в кредит, или грантами, потому что это единственный понятный путь получения этих средств. Но как их будут использовать, это очень большой вопрос. Потому что ДТЭК уже не первый раз обстреливают и как мы видим, по этим обстрелам не была проведена достаточно качественная работа и подготовка к ним. Потому что, к сожалению, несмотря на их масштабность, мы оказались не совсем готовы к этому,

– подытожил эксперт.

Напомним! Сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза. На сегодня он составляет – 2,64 гривны за киловатт-час.

Россияне разрушили одну из крупнейших ТЭС в Украине

11 апреля россияне осуществили массированную ракетную атаку, в результате которой было полностью уничтожено Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Андрей Гота Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Масштабы разрушений – ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся.

Зеленский сообщил, что в этот день по украинской критической инфраструктуре было выпущено более 40 ракет и около 40 ударных дронов – только часть удалось сбить.

Владимир Зеленский Президент Украины Российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

Стоит напомнить, что Трипольская ТЭС является крупнейшей в Киевской области и поставляла электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Также под удар попала Змиевская ТЭС.