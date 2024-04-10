Как будут расти тарифы на воду

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала отметил, что размеры тарифов на воду будут зависеть от тарифов на свет, которые могут вырасти уже летом из-за последних атак врага на энергообъекты Украины.

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Обратите внимание! Сегодня можно говорить о том, что чистая стоимость электроэнергии для населения может быть установлена на уровне 3,5 гривны за киловатт.

По словам Владимира Омельченко, долги водоканалов перед энергопоставщиками являются едва ли не самыми существенными. В то же время в разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко рассказал, что вопрос об изменении тарифов на воду до сих пор является дискуссионным.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является неотложным.

И это при том, что все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Где уже выросла стоимость абонплаты

Более того, еще с нового года в некоторых водоканалах плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам выросла:

Во "Львовводоканале"

В "Львовводоканале" сообщили, что увеличили абонплату за водоснабжение для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти на 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны.

В то же время сумма водоотведения для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.

В Нововолынске

Местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду на заседании исполнительного комитета с 1 января 2024 года.

Обратите внимание! Тариф на централизованное водоснабжение подняли на 77,4% – до 33,97 гривны, а на централизованное водоотведение – на 39,3%, до почти 29 гривен.

В "Бориспольводоканале"

С 1 февраля 2024 года решение о повышении стоимости приняли в "Бориспольводоканале": услугу по централизованному водоснабжению – до 37,50 гривны за кубометр, услугу по централизованному водоотводу – 26,10 гривны за кубометр.