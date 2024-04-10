Почему отключают электроэнергию
Электроэнергия может быть отключена как из-за потребителя, так и, вследствие несвязанных с ним причин. Например, в случае аварии внутри системы.
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Ограничение в потреблении электрической энергии должно проводиться при условии одновременного обеспечения сохранения необходимых уровней надежности и качества электроснабжения других потребителей и субпотребителей,
– уточняет ДТЭК
Главными условиями отключения являются:
- долги за предоставленные услуги:
- самовольное подключение потребителем токоприемников или увеличение величины мощности сверх значения, определено условиями договора с оператором системы;
- аварийная ситуация внутри системы;
- подключение абонентом токоприемников вне расчетных средств коммерческого учета;
- нарушение условий заключенного договора между потребителем и регулятором;
- окончание срока действия или же досрочное расторжение договора.
Кто может отключить электроэнергию
В случае выявления одного из указанных факторов, происходит отключение. Процедура может быть осуществлена:
- оператором системы распределения – потребитель должен быть предупрежден ме менее чем за 5 рабочих дней до отключения;
- электропоставщиком – оповещение должно происходить не менее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.
В периоды, определены порядком защиты уязвимых потребителей, установленным Кабинетом Министров Украины, запрещается отключение электроустановок уязвимых потребителей из-за задолженности. Начало периода защиты уязвимых потребителей от отключения не является основанием для возобновления поставок электрической энергии уязвимому потребителю, электроустановка которого была отключена в другие периоды с соблюдением процедуры, предусмотренной этими Правилами,
– уточняет ДТЭК
Срок восстановления электроснабжения зависит от населенного пункта:
- 3 рабочих дня – город;
- 5 рабочих дней – сельская местность.