Чому відключають електроенергію

Електроенергія може бути відключена як через споживача, так і, внаслідок неповязаних з ним причин. Наприклад, у випадку аварії всередині системи.

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Обмеження у споживанні електричної енергії має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів,

– уточнює ДТЕК

Головними умовами відключення є:

борги за надані послуги:

самовільне підключення споживачем струмоприймачів або ж збільшення величини потужності понад значення, визначене умовами договору з оператором системи;

аварійна ситуація всередині системи;

підключення абонентом струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку;

порушення умов укладеного договору між споживачем та регулятором;

закінчення терміну дії або ж дострокове розірвання договору.

Хто може відключити електроенергію

У випадку виявлення одного з вказаних факторів, відбувається відключення. Процедура може бути здійснена:

оператором системи розподілу – споживач має бути попереджений ме менш ніж за 5 робочих днів до відключення;

електропостачальником – оповіщення має відбуватися не менш ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість. Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цими Правилами,

– уточнює ДТЕК

Термін відновлення електропостачання залежить від населеного пункту: