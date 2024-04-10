Як зростатимуть тарифи на воду

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу зауважив, що розміри тарифів на воду залежатимуть від тарифів на світло, які можуть зрости вже влітку через останні атаки ворога на енергооб'єкти України.

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Зауважте! Сьогодні можна говорити про те, що чиста вартість електроенергії для населення може бути встановлена на рівні 3,5 гривні за кіловат.

За словами Володимира Омельченка, борги водоканалів перед енергопостачальниками є чи не найсуттєвішими. Водночас розмові з 24 Каналом експерт з питань ЖКП Олег Попенко розповів, що питання щодо зміни тарифів на воду є досі дискусійним.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

І це при тому, що усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Де вже зросла вартість абонплати

Щобільше, ще з нового року в деяких водоканалах плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами зросла:

У "Львівводоканалі"

У "Львівводоканалі" повідомили, що збільшили абонплату за водопостачання для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні.

Водночас сума водовідведення для споживачів без вузла комерційного обліку сума виросла з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для споживачів із лічильником – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.

У Нововолинську

Місцева влада Нововолинська ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду на засіданні виконавчого комітету з 1 січня 2024 року.

Зверніть увагу! Тариф на централізоване водопостачання підняли на 77,4% – до 33,97 гривні, а на централізоване водовідведення – на 39,3%, до майже 29 гривень.

У "Бориспільводоканалі"

З 1 лютого 2024 року рішення про підняття вартості прийняли у "Бориспільводоканал": послугу з централізованого водопостачання – до 37,50 гривні за кубометр, послугу з централізованого водовідведення – 26,10 гривні за кубометр.