Як зростатимуть тарифи на воду
Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу зауважив, що розміри тарифів на воду залежатимуть від тарифів на світло, які можуть зрости вже влітку через останні атаки ворога на енергооб'єкти України.
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За словами Володимира Омельченка, борги водоканалів перед енергопостачальниками є чи не найсуттєвішими. Водночас розмові з 24 Каналом експерт з питань ЖКП Олег Попенко розповів, що питання щодо зміни тарифів на воду є досі дискусійним.
На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.
І це при тому, що усі пропозиції щодо змін тарифів на воду вже є "на столі" Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Де вже зросла вартість абонплати
Щобільше, ще з нового року в деяких водоканалах плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами зросла:
- У "Львівводоканалі"
У "Львівводоканалі" повідомили, що збільшили абонплату за водопостачання для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні.
Водночас сума водовідведення для споживачів без вузла комерційного обліку сума виросла з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для споживачів із лічильником – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.
- У Нововолинську
Місцева влада Нововолинська ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду на засіданні виконавчого комітету з 1 січня 2024 року.
- У "Бориспільводоканалі"
З 1 лютого 2024 року рішення про підняття вартості прийняли у "Бориспільводоканал": послугу з централізованого водопостачання – до 37,50 гривні за кубометр, послугу з централізованого водовідведення – 26,10 гривні за кубометр.