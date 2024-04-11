Чи будуть відключати світло

Внаслідок нових атак росіян повністю знищена Трипільська ТЕС. У коментарі 24 Каналу директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян повідомила, що ця теплоелектростанція забезпечувала не тільки Київщину, а й інші області.

Читайте також Ціни на газ у Європі: як на них вплинули удари Росії по українських сховищах

Марія Цатурян Директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Трипільська ТЕС є однією з найбільших теплоелектростанцій в Україні, тому вона видавала свою потужність в загальну енергосистему країни й забезпечувала енергоживлення не тільки Київщини, а всього центрального регіону.

Цатурян наголошує, що ніде крім Харківщини аварійні відключення не застосовувалися. Вона закликає споживачів не перевантажувати енергосистему, особливо з 19 до 22 години.

Енергосистема відновлюється, але додаткове навантаження на неї не сприяє швидкій роботі ремонтних бригад як наших, так і на електростанціях. На вечір є незначний дефіцит електроенергії, але я думаю, що ми його збалансуємо, знайдемо потужності для покриття і цей вечір пройдемо,

– вважає Цатурян.

Що відбувається з енергосистемою

Енергосистема України зазнала сильних пошкоджень. Фактично деякі потужності доведеться відновлювати повністю, наголосив у розмові з 24 Каналом експерт з енергетики Андрій Закревський.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", генеральний директор консультаційного центру "Ньюфолк" Тепер нам треба все створювати з нуля. Втім, ми можемо повторити помилки, які ми робили протягом двох років. Я маю на увазі оновлювати стару енергетичну систему. А можемо все ж таки зайнятися тим, щоб будувати децентралізовану тепло та енергоефективну генерацію.

Закревський вважає, що є проблеми з подачею електроенергії на схід та південь України. Складність полягає саме у малій кількості перетинів для передачі. До початку наступного опалювального сезону енергосистема має бути перебудована та відновлена, інакше на українців чекає важка зима.