Що з об'єктами

У "Нафтогазі" заявили, що попри удар об'єкти працюють, а фахівці оцінюють наслідки обстрілу. Попри четверту спробу росіян завдати шкоди сховищам, на операції це не вплинуло.

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Існує потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо запаси газу в Європі заповняться цього літа. Україна має найбільше сховищ на континенті і активно залучає трейдерів для зберігання там постачань.

Нагадаємо! Газові сховища України розташовані на заході країни, біля кордону з ЄС. Глибина їх розміщення 2 кілометри.

Нині українськими потужностями користуються такі компанії, як Shell Plc та DXT Commodities. Також "Нафтогаз" провів переговори з:

RWE AG;

норвезькою Equinor ASA;

французькими TotalEnergies SE;

Engie SA;

SEFE – теж виявила бажання зберігати газ в Україні.

Україна пропонує закордонним трейдерам забронювати цього року до 10 мільярдів кубометрів своїх сховищ природного газу. Обсяг, який нині можна виділити для міжнародних компаній, становить близько третини загальної потужності країни.