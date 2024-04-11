Что с объектами

В "Нафтогазе" заявили, что несмотря на удар объекты работают, а специалисты оценивают последствия обстрела. Несмотря на четвертую попытку россиян нанести ущерб хранилищам, на операции это не повлияло.

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Существует потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе заполнятся этим летом. Украина имеет больше всего хранилищ на континенте и активно привлекает трейдеров для хранения там поставок.

Напомним! Газовые хранилища Украины расположены на западе страны, возле границы с ЕС. Глубина их размещения 2 километра.

Сейчас украинскими мощностями пользуются такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities. Также "Нафтогаз" провел переговоры с:

RWE AG;

норвежской Equinor ASA;

французской TotalEnergies SE;

Engie SA;

SEFE – тоже изъявила желание хранить газ в Украине.

Украина предлагает зарубежным трейдерам забронировать в этом году до 10 миллиардов кубометров своих хранилищ природного газа. Объем, который сейчас можно выделить для международных компаний, составляет около трети общей мощности страны.