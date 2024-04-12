Почему происходят атаки

Эксперт по энергетике и экономике Юрий Щедрин поделился в комментарии 24 Канала, что Россия ведет экономическую войну, уничтожая промышленные мощности на Востоке и Юге Украины.

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Поэтому основные атаки направлены на регионы, где сконцентрирован промышленный потенциал. Это, частности в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Промышленность зависима от электричества, поэтому они обесточивают эти регионы, ведь это не только гражданская промышленность, но и оборонная промышленность. Это основа страны, и основа промышленности. Они, грубо говоря, деиндустриализируют Украину таким образом.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко дополнил, что зимой между США и Россией могли состояться договоренности, которые связаны с поставками оружия и атаками на энергетическую инфраструктуру.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Видимо, россияне думали, что они путем коронации украинского ВПК и сокращения поставок вооружения из США смогут добиться решающего прорыва на фронте и стратегических результатов. Но они этого не достигли, поэтому когда уже закончился осенне-зимний период они начали активные обстрелы. Они планировали прорваться на Купянск, подойти к Харькову, окружить его на других направлениях, но не удалось, поэтому они начали террор гражданской и прежде всего энергетической инфраструктуры.

Будут ли отключения электроэнергии

Щедрин подчеркнул, что в некоторых регионах Украины уже наблюдаются отключения электричества, и есть большая вероятность их распространения.

Это зависит от следующих шагов, что будет уничтожено еще и как справится система. Сейчас у нас есть импорт энергии, что нам помогает, плюс солнечная погода, плюс возобновляемая энергия. Но как мы пройдем период, когда будут уничтожены нагрузки, никто сейчас не знает. Очень вероятно, что будут проблемы и отключения,

– объясняет эксперт.

Омельченко объяснил, что плановые отключения могут начаться уже в июле-августе из-за ремонтных работ на АЭС и ТЭС и увеличенное потребление из-за высоких температур, когда большинство будет использовать кондиционеры.

Нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям. А зимой этот дефицит может еще возрасти, поскольку зимой еще больше увеличится потребление,

– отмечает специалист.

По словам эксперта, полное восстановление разрушенных энергетических мощностей невозможно из-за ограниченных ресурсов, но восстановить примерно 70% из них вполне достижимо. Это особенно актуально для некоторых теплоэлектростанций.