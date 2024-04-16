Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,30 гривны (+15 копеек против 15 апреля), а продажа – 39,77 гривны (+17 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,05 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны (+15 копеек), а продажа – 39,73 гривны (+18 копеек).

(+15 копеек), а продажа – (+18 копеек). Евро покупают по 42,65 гривны (+15 копеек), а продают за 42,85 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,07 гривны (-17 копеек), а продают – за 39,80 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – за (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,30 гривны (-6 копеек), а продажа – 42,93 гривны (без изменений).

Какой будет стоимость доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что к пятнице на прошлой неделе курс в безналичном сегменте достиг отметки 39,40 гривны за доллар, а в наличном – до 39,50 – 39,55 гривны. В понедельник тренд на рост сохранился.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться, однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.

По словам Золотько, этот процесс вряд ли будет слишком глубоким. Поэтому банкир прогнозирует, что курс может колебаться в диапазоне 39,30 – 39,90 гривны за доллар на этой неделе.

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