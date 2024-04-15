Офіційний курс 15 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,39 гривні за долар. Вартість долара виросла на 23 копійки проти 12 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,96 гривні, що на 5 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 16 квітня:

долар – 39,57 гривні,

євро – 42,16 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 15 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,15 гривні, а продаж – 39,60 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,22 гривні , а продаж – 39,68 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 39,45 гривні, а продаж – 39,55 гривні.

Яким буде офіційний курс перед Великоднем

Як розповів керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, на найближчі місяці офіційний курс долара може бути в діапазоні 39 – 39,5 гривні за долар.

За словами Паращія, подальше падіння курсу гривні нижче позначки 39 за долар Нацбанк буде обмежувати.

З'явиться тренд на послаблення гривні. Це відповідатиме курсовій стратегії Національного банку,

– каже Олександр Паращій.

Відомо, що середній офіційний курс гривні протягом 2024 року прогнозується на рівні 39 гривень за долар.

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