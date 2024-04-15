Официальный курс 15 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 23 копейки против 12 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,96 гривны, что на 5 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 16 апреля:

доллар – 39,57 гривны,

евро – 42,16 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,15 гривны, а продажа – 39,60 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,22 гривны , а продажа – 39,68 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 39,45 гривны, а продажа – 39,55 гривны.

Каким будет официальный курс перед Пасхой

Как рассказал руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, на ближайшие месяцы официальный курс доллара может быть в диапазоне 39 – 39,5 гривны за доллар.

По словам Паращия, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать.

Появится тренд на ослабление гривны. Это будет соответствовать курсовой стратегии Национального банка,

– говорит Александр Паращий.

Известно, что средний официальный курс гривны в течение 2024 года прогнозируется на уровне 39 гривен за доллар.

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