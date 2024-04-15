Официальный курс 15 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,39 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 23 копейки против 12 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,96 гривны, что на 5 копеек меньше, чем на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 16 апреля:
- доллар – 39,57 гривны,
- евро – 42,16 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 15 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,15 гривны, а продажа – 39,60 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,22 гривны, а продажа – 39,68 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,45 гривны, а продажа – 39,55 гривны.
Каким будет официальный курс перед Пасхой
Как рассказал руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, на ближайшие месяцы официальный курс доллара может быть в диапазоне 39 – 39,5 гривны за доллар.
По словам Паращия, дальнейшее падение курса гривны ниже отметки 39 за доллар Нацбанк будет ограничивать.
Появится тренд на ослабление гривны. Это будет соответствовать курсовой стратегии Национального банка,
– говорит Александр Паращий.
Известно, что средний официальный курс гривны в течение 2024 года прогнозируется на уровне 39 гривен за доллар.