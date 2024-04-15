Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал 24 Каналу, что эффективность этих ударов является очень большой. Стоимость дронов, которые запускает Украина несопоставима с экономическими потерями, которые несут россияне.

Смотрите также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Может "оголиться" направление на фронте

Осуществление атаки по российским НПЗ стоило Украине примерно несколько миллионов долларов. Однако удары дронами наделали ущерба россиянам на сотни миллионов долларов. В эту сумму входит стоимость оборудования, которое придется менять, и прибыли, которых они лишатся из-за того, что не могут переработать нефть.

Кроме того, Россия понесет потери в международном, медийном и даже военном плане, потому что они будут вынуждены что-то делать с противовоздушной обороной. Благодаря этому "обнажится" какое-то новое направление на фронте, которое ВСУ сможет использовать для новых атак,

– отметил директор консалтинговой компании.

В то же время россияне договариваются с Казахстаном о поставках дизтоплива в размере 100 тысяч тонн, если возникнет дефицит на внутреннем рынке России.

Рост оптовых цен на топливо в России начался еще до атак украинских дронов на НПЗ. Однако цены на автозаправках держатся из-за того, что они являются регулируемыми, Кремль фактически субсидирует для потребителей стабильные цены на топливо.

Эти субсидирования и закупка горючего, которого не хватает в России, будет означать, что бюджет будет вынужден компенсировать большие объемы субсидий для нефтяных компаний. Это разновидность вреда, который мы нанесли врагу,

– отметил он.

Обратите внимание! Украина за последнее время осуществила 18 атак дронов на 13 НПЗ в 9 регионах России.

Также Международное энергетическое агентство предостерегает Украину не проводить атаки на НПЗ. Такую же позицию имеет и руководство США. Они опасаются роста цен на топливо в мире и в Соединенных Штатах в частности.

Все это свидетельство того, по мнению директора консалтинговой компании, что Украина все делает правильно. Очевидно, что россияне по всем лоббистским каналам запустили этот нарратив и давят, где только могут, чтобы остановить Украину, ведь Россия реально почувствовала эти удары по НПЗ.

"Если россияне действительно закроют Каспийский трубопроводный консорциум, то это станет проблемой для мирового рынка, потому еще это может привести к росту цен на нефть. Хотя раньше были цены выше, чем сейчас. Теоретически это возможно, но это может быть блефом россиян, поскольку они также потеряют очень много", – заметил Сергей Куюн.

Какие убытки несет Россия из-за ударов по НПЗ