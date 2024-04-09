Украинские атаки дронами нанесли существенный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам. Оккупанты уже договариваются с соседними странами о поставках бензина.

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Россияне ищут бензин в Казахстане

Три неназванных источника в отрасли сообщили агентству Reuters, что Россия попросила Казахстан создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 000 метрических тонн бензина.

Один из неназванных источников заявил, что Казахстан и Россия уже даже достигли соглашения, которое позволяет Москве использовать запасы казахстанского бензина. Однако объем этих запасов не указан.

Однако советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов опроверг получение подобных запросов от России.

2 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные данные писало, что постоянные удары украинских беспилотников привели к остановке около 14 процентов общих мощностей по переработке нефти в России.

До этого сообщалось, что из-за этого Россия значительно увеличила импорт бензина из Беларуси.

В частности известно, что страна-агрессор импортировала из Беларуси 3 000 метрических тонн бензина из Беларуси в первой половине марта по сравнению.

Недавние попытки России импортировать бензин из Белоруссии и Казахстана указывают на то, что Россия, вероятно, все больше обеспокоена немедленными поставками дистиллятных нефтепродуктов на внутренний рынок после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам,

– отметили в Институте изучения войны.