Українські атаки дронами завдали суттєвої шкоди російським нафтопереробним заводам. Окупанти вже домовляються з сусідніми країнами щодо постачання бензину.

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Росіяни шукають бензин в Казахстані

Три неназвані джерела в галузі повідомили агентству Reuters, що Росія попросила Казахстан створити для неї "надзвичайний резерв" у 100 000 метричних тонн бензину.

Одне з неназваних джерел заявило, що Казахстан і Росія вже навіть досягли угоди, яка дозволяє Москві використовувати запаси казахстанського бензину. Однак обсяг цих запасів не вказаний.

Проте радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов спростував отримання подібних запитів від Росії.

2 квітня агентство Reuters з посиланням на власні дані писало, що постійні удари українських безпілотників призвели до зупинки близько 14 відсотків загальних потужностей з переробки нафти в Росії.

До цього повідомлялося, що через це Росія значно збільшила імпорт бензину з Білорусі.

Зокрема відомо, що країна-агресорка імпортувала з Білорусі 3 000 метричних тонн бензину з Білорусі в першій половині березня в порівнянні.

Нещодавні спроби Росії імпортувати бензин з Білорусії та Казахстану вказують на те, що Росія, ймовірно, дедалі більше стурбована негайними постачаннями дистилятних нафтопродуктів на внутрішній ринок після ударів України по російських нафтопереробних заводах,

– зазначили в Інституті вивчення війни.