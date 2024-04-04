Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісі Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Україна має вийти на паритетність, а війна може тривати й на території країни-агресорки. Адже Росія вкладає всі свої фінанси саме у бойові дії.

До теми Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Як можна протидіяти Росії на її території

Для того, щоб протидіяти ворогу, є декілька можливостей. Наприклад, ми вже можемо це побачити у Бєлгородській, Курській областях під час рейдів російських добровольців. У них беруть участь лише громадяни країни-агресорки.

Є можливість використовувати далекобійні ракети по окупованій території, знищуючи там військовий потенціал. Також можна суттєво наростити дронову базу для того, щоб активніше атакувати об'єкти, які забезпечують інфраструктуру війни. Бо це єдиний інструмент,

– наголосив Михайло Подоляк.

Сьогодні Росія може фінансувати війну, інвестувати гроші в мобілізацію, в мілітаризацію економіки тощо. Розв'язати цю проблему можна трьома шляхами.

Перший – ізоляція російських ринків, тобто зробити все, щоб не працювали жодні компанії, а вони продовжують це робити, виплачують податки, а, зокрема, європейці цим задоволені.

Другий – жорсткі санкції проти тих компаній та країн, які дозволяють Росії це робити, обходити всі обмеження.

Третій чинник впливу на ресурсні можливості Росії – це знищення інфраструктури, яка дозволяє отримувати гроші, тримати під контролем внутрішній ринок споживання, наприклад, якщо ми говоримо про паливо. До того ж забезпечувати цим паливом окупаційну армію.

Удари можуть бути не лише дронами

Щодо перших двох чинників, то тут треба продовжувати тиск, розмови й наполягати на конкретних результатах.

"Для мене досі це виглядає просто абсурдно, бо з одного боку уряди фінансують нашу оборону, а з іншого – спокійно дивляться, як компанії з тих же юрисдикцій фінансують російську армію. Це виглядає вкрай абсурдно", – наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на YouTube 24 Каналу о 20 годині. Не пропустіть!

За словами радника голови ОПУ, з'ясувалось, що найефективніший інструмент – це безпосередній вплив на інфраструктурні об'єкти в Росії. Тому його треба масштабувати. Над цим зараз працюють ГУР, СБУ, Мінцифри.

Вони шукають будь-які можливості, щоб колегіально знайти рішення і напрацювати моделі, які дозволять суттєво збільшити тиск на нафтопереробний, газопереробний, транзитний комплекси Росії.

Тому наші хлопці абсолютно точно прийдуть до можливості суттєво збільшити атаки по інфраструктурних об'єктах. Це можуть бути будь-які інструменти руйнівного впливу на інфраструктуру Росії. Не лише дрони. І все це буде тільки українського виробництва,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Він додав, що з партнерами є домовленості про можливості використання певних засобів. Україна дотримується всіх умов. Але водночас намагається пояснити Заходу, що потрібно ухвалювати відповідні рішення, бо в іншому випадку війна ніколи не закінчиться.

Позиція наших союзників може змінитися

Варто згадати, як мало хто вірив, що Україна отримає винищувачі F-16, комплекси HIMARS. Колись все це вважалося шляхом до ескалації. Сьогодні зрозуміло, що тільки поведінка Росії – це ескалація. Ба більше, вона зумовлена тим, що окупанти не бачать достатньої протидії.

Росія починає нахабніти й підіймає ставки. Як тільки вона бачить, що ти починаєш тиснути силовими засобами, тоді лякається. Це єдиний спосіб впливу. Тому ми пояснюємо партнерам, що у війні такого типу масштабні, інтенсивні рішення мають бути ухвалені,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни знищують енергетичну інфраструктуру України, тому їхня енергогенерація також має бути знищена. Населення Росії має відчувати весь тягар війни, як його зараз відчувають українці.

"Тоді ми побачимо справедливу соціологію та справедливе ставлення до Путіна. Інших варіантів у нас немає", – підсумував радник голови ОПУ.

Удари по НПЗ РОсії: актуальні новини