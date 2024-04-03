Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час ударів БпЛА по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва. Водночас він не уточнював, чим саме були атаковані об'єкти.
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Одну з будівель уразила російська ППО
Попри те, що Юсов не назвав вид озброєння, яким вдарили по російських заводах, він відзначив, що галузь виробництва дронів "розвивається дуже динамічно".
Юсов також підтвердив атаку на завод "Шахедів". Він розповів, що одну з будівель пошкодили сили російської протиповітряної оборони.
Який саме завод атакували
- Ціллю атаки у російському Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
- На територію заводу "Алабуга" нібито впали три дрони. Місцева влада відреагувала і підтвердила, що атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.
- Про плани росіян про створення заводу "Шахедів" стало відомо ще у 2023 році. Його від початку планували розгорнути у так званій особливій економічній зоні промислово-виробничого типу "Алабуга" у Татарстані за Волгою у понад 1000 кілометрів від України, однак це його не врятувало.