Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час ударів БпЛА по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва. Водночас він не уточнював, чим саме були атаковані об'єкти.

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Одну з будівель уразила російська ППО

Попри те, що Юсов не назвав вид озброєння, яким вдарили по російських заводах, він відзначив, що галузь виробництва дронів "розвивається дуже динамічно".

Зверніть увагу! Атаковані об'єкти розташовані за 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Юсов також підтвердив атаку на завод "Шахедів". Він розповів, що одну з будівель пошкодили сили російської протиповітряної оборони.

Який саме завод атакували