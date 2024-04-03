Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время ударов БпЛА по объектам в Елабуге и Нижнекамске не использовалось оружие иностранного производства. В то же время он не уточнял, чем именно были атакованы объекты.
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Одно из зданий поразила российская ПВО
Несмотря на то, что Юсов не назвал вид вооружения, которым ударили по российским заводам, он отметил, что отрасль производства дронов "развивается очень динамично".
Юсов также подтвердил атаку на завод "Шахедов". Он рассказал, что одно из зданий повредили силы российской противовоздушной обороны.
Какой именно завод атаковали
- Целью атаки в российском Татарстане, что более чем в 1000 километрах от Украины, стал завод по сборке "Шахедов", которые оккупанты маркируют как "Герань-2". В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.
- На территорию завода "Алабуга" якобы упали три дрона. Местные власти отреагировали и подтвердили, что атака была осуществлена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
- О планах россиян о создании завода "Шахедов" стало известно еще в 2023 году. Его изначально планировали развернуть в так называемой особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Алабуга" в Татарстане за Волгой в более 1000 километров от Украины, однако это его не спасло.