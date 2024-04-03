Також ГУР вдалось завербувати росіян, які є ідеологічними противниками Кремля, використавши їхній ресурс під час атак на підприємства. Власне, про це заявив представник розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, і написали авторитетні міжнародні видання.

Дивіться також До цього взагалі не були готові: що стало шоком для Росії у війні проти України

Без кого удари не стали б можливими

Об'єкти в Татарстані, які атакували українські дрони, розташовані за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Зі слів Скібіцького зрозуміло, що без "агентів під прикриттям" удари б не стали реальністю.

Деякі (агенти – 24 Канал) були "росіянами з українським корінням". Інші – неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на гроші,

– цитує газета The Guardian заступника начальника ГУР.

Як зазначає Скібіцький, "пул охочих" був настільки великим, що українська розвідка могла вибирати найкращих кандидатів для проведення диверсійних операцій. Вочевидь, саме тому відповідні атаки були настільки успішними.

Водночас заступник керівника ГУР додає, що наразі Україна не в змозі здобути беззастережну перемогу на полі бою через такі фактори:

нестача боєприпасів;

брак живої сили;

недостача тактичної авіації.

Україна має на меті компенсувати відповідні труднощі достатньою кількістю ударів по об'єктах на території Росії.

У Києва немає іншого вибору, окрім як почати боротьбу з цілями в глибокому тилу ворога, зокрема з військовою інфраструктурою, центрами управління і контролю, а також промисловими виробництвами, що виробляють зброю і боєприпаси,

– наголосив посадовець.

Зверніть увагу! Очевидно, агенти під прикриттям причетні не лише до атак по кремлівських заводах в Татарстані. Вони також, ймовірно, брали активну участь під час ударів по об'єктах в інших регіонах Росії, які нищили дрони упродовж березня 2024 року.

Наостанок згадаємо, що саме 2 квітня українські дрони вперше атакували Татарстан. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", на території якої розташовано чимало промислових об'єктів. Зокрема, завод з виробництва безпілотників, а також НПЗ. У ГУР згодом заявили, що це була їхня операція, внаслідок якої вдалось уразити підприємство, що збирає "Шахеди".