Таку думку 24 Каналу висловила голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська, додавши, що білоруський диктатор надав території країни для підступного нападу. Він разом з Владіміром Путіним мріяв про захоплення Києва.

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Хто зупиняє Лукашенка

Просування російських військ зупинила мужність Збройних Сил України. Плани двох диктаторів були зруйновані. На думку Тихановської, не варто думати, що Лукашенко відмовився надалі втягати Білорусь у війну й так його героїзувати.

Тут взагалі немає його заслуги. Якби він міг, то вже давно б це зробив, показав свою солідарність та послужив Путіну. Те, що білоруська армія не приєдналася до війни – це заслуга білорусів та білоруських солдатів,

– сказала Світлана Тихановська.

У суспільстві панує підтримка України, попри серйозну пропаганду ніхто не хоче, щоб білоруська армія воювала. На початку вторгнення населення підтримувало нашу державу, проводило партизанські акції, люди зупиняли потяги, підпалювали релейні шафи.

Сотні білорусів поїхали воювати в Україну, зокрема, до Полку Кастуся Калиновського. Вони ​​борються за свободу України та Білорусі. Але Лукашенко – воєнний злочинець. Ми продовжуємо фіксувати злочини режиму проти України. Лукашенко продовжує допомагати Путіну у війні,

– наголосила Світлана Тихановська.

Наприклад, білоруський диктатор надає повітряний простір для атак. Ми бачимо, як регулярно літають "Шахеди". Режим продовжує надавати Росії зброю. Багато підприємств у Білорусі переведено на виконання військових замовлень. Вони виготовляють причепи, різні тягачі для ракетних установок, ремонтують танки, виробляють оптику, шиють обмундирування для російської армії. Докази цього всього є.

"Водночас Лукашенку вистачає нахабства розповідати, який він "миротворець". Він паралельно випрошує у Кремля ядерну зброю, намагається налякати нею сусідні країни, білорусів, зокрема. ​Всі бачать, що Лукашенко – не миротворець. Він є співучасником агресії. За це має обов'язково відповісти і перед білорусами, і перед українцями, і перед міжнародною спільнотою", – підсумувала голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.