З "неочікуваними" наслідками зіштовхнулися й самі росіяни, які все більше сумніватимуться у можливостях влади захистити Росію. Детальніше про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Несподіванки для Росії

Росіяни звинувачують Україну в "терористичних атаках". Саме так вони називають удари по військових цілях на території Росії. Зокрема, днями з'ясувалося, що українські дрони можуть долати відстань у понад тисячу кілометрів. До цього у Кремлі не були готові, однак найбільшою несподіванкою було не це. Або радше не лише це.

Росія взагалі не розраховувала, що війна буде на її території. Для них це щось небачене, вони зараз зіштовхнулись з тим, чого відверто не очікували і не врахували.

– наголосив Олександр Мусієнко.

Насправді для росіян у цій війні було вже кілька дуже несподіваних поворотів.

Вони точно не розраховували і на те, що будуть військові дії у Бєлгородській області та їм доведеться там оборонятися.

Неочікуваним було й масове затоплення кораблів Чорноморського флоту.

Ніхто у Росії також не чекав на те, що українські дрони долатимуть таку відстань углиб Росії, і з цією проблемою доведеться боротися.

"Це те, до чого вони не готувалися, і для нас це дуже добре. Путін же давав відповідні доручення Росгвардії про встановлення "Панцирів" вздовж НПЗ. Очевидно, що цього так і не зробили, тому що прилітає й далі. Росія традиційно ставиться до України дуже зверхньо, а тому недооцінили нас як противника", – зауважив Мусієнко.

Саме це зіграло з Кремлем злий жарт. Зараз Україна продовжує вдосконалювати свої дії, яким росіяни нічого не можуть протиставити.

Росія не зможе впоратися з викликом

Безумовно, у Росії намагаються заповнити інформаційний простір та пояснити, чому відбувається те, що відбувається. Втім рано чи пізно, у російському суспільстві почнуть ставити незручні запитання про ППО, діяльність спецслужб, захист Росії тощо.

Що більше таких питань виникатиме, то більше назріватиме й незручних для режиму відповідей.

Всі їхні пояснення розбиваються аргументом "якби не було б війни проти України – не потрібно було б захищатися", або ж "спробуйте перевезіть з окупованих українських територій засоби захисту у Росію". Але ж вони цього не зроблять, тому шукатимуть нові виправдання,

– пояснив Мусієнко.

Однак дещо з заяв російської влади та пропаганди таки є правдою. Мовиться про те, що територія Росії справді є великою, тому навіть за нестримного бажання, повністю її захистити не зможуть.

"На сьогодні у них немає змоги прикрити об'єкти нафтопереробної галузі, ВПК, промислових об'єктів, з яких використовують ті чи інші елементи використовують для виробництва зброї, аеродроми. Це пріоритетні цілі (для України – 24 Канал), але їхній перелік може розширюватися", – підкреслив Мусієнко.

Щобільше, за даними видання CNN, Україна для атак по військових об'єктах Росії почала використовувати дрони зі штучним інтелектом. На них не реагують російські засоби радіолокаційної боротьби. Завдання РЕБ – зробити дрон некерованим, позбавити його зв'язку з супутником та оператором. Навіть якщо це й відбудеться, дрон з ШІ продовжує свій рух та летить за заданими координатами, не втрачаючи здатність розпізнати та влучити у ціль.

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