Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что последствия после ударов по этим объектам станут критическими.
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Какие объекты оккупантов под угрозой
По словам Мусиенко, для украинских беспилотников на территории России в приоритете более 5 целей:
- военные аэродромы;
- объекты военно-промышленного комплекса с учетом цепи поставок и изготовления оружия;
- места хранения военной техники и арсеналы со складами боеприпасов;
- логистические пункты, то есть точки, куда доставляется вооружение. Есть большая сеть таких пунктов, например в Ростовской области в Южном военном округе;
- нефтеперерабатывающие заводы.
Если бы сейчас совпали два фактора – Украина продолжает бить по российским НПЗ, а США и Саудовская Аравия наращивают добычу нефти, увеличивают предложение на рынке и обваливают цену доллара до 40 – 35, это был бы серьезный удар по России.
Однако есть один проблемный фактор. Кремль сейчас закупает огромное количество нефтепродуктов с Мозырского НПЗ, который расположен в Беларуси и работает на всю мощность. Сейчас Украина не наносит ударов по территории северного соседа.
Впрочем, вполне вероятно, что когда-то полк имени Кастуся Калиновского, полк "Погоня" и белорусские добровольцы могут применить дроны, когда захотят вернуться в Беларусь с оружием.
Я бы такого сценария не исключал. Прямых атак по Беларуси не было, и вообще такой тенденции к тому, что они могут увеличиваться, тоже нет. В то же время Мозырский НПЗ не способен в полном объеме компенсировать те потери, которые Россия испытывает. Хоть как-то поддерживать и улучшать ситуацию может, по крайней мере стабилизировать,
– отметил Александр Мусиенко.
Теперь от ударов будет страдать Россия
Издание Bild пишет, что в этом году Украина сможет применить БПЛА с дальнобойностью до 2 тысяч километров и более. По словам Мусиенко, украинские инженеры смогут воплотить такие проекты в реальность. Территория России большая, у нее есть возможность прятать самолеты и другое оружие в отдаленных регионах. К примеру, за Уралом. Там много объектов военно-промышленного комплекса России, которые также представляют серьезный интерес. По ним нужно наносить удары.
Наступает новая реальность, когда российские объекты будут все больше атаковать. Это определяющий фактор, который многое меняет. Поскольку ранее Украина преимущественно только отражала российские атаки. Затем постепенно увеличивала способности и начала наносить удары по территории России. Далее, вероятно, возможность атаковать военные объекты страны-агрессора только будет расширяться.
То, что делает Украина, это чрезвычайно негативно влияет на Россию. Это деморализует. Это уничтожает их потуги. Поэтому они будут готовиться к каким-то военным ответам, в частности, будут пытаться выискивать наши объекты ВПК. У меня почему-то нет сомнений, поскольку их это очень донимает. Это свидетельство того, насколько для врага такие атаки вопиющие,
– отметил Александр Мусиенко.
Последствия ударов по российским НПЗ
- Российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в ремонте нефтеперерабатывающих заводов, построенных с помощью американских и европейских инжиниринговых компаний. Трудности усугубляются из-за атак украинских дронов, которые в этом году поразили по меньшей мере дюжину российских НПЗ. По подсчетам Reuters, атаки заставили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале.
- По словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, удары по нефтеперерабатывающим заводам влияют на другие отрасли, что отражается на социальных и финансовых возможностях. Выведенные из строя НПЗ будут иметь социальную нагрузку на государство. Возникнут нарастающие дефициты на потребительских рынках. Это, свою очередь, будет влиять на психологию россиян. Они будут видеть рост цен и недостаток горючего, а параллельно с этим будут звучать новости, что НПЗ разрушаются.
- В то же время эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что дефицита горючего в России ждать не стоит, однако проблемы с поставками вполне вероятны. Горючее уже начинает направляться в центральные регионы России с НПЗ, расположенных достаточно далеко от центра. И это касается прежде всего бензина. Поэтому, чтобы избежать недостатка горючего, Россия увеличила закупки у белорусских производителей.