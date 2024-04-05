Трудности россиян с ремонтом на НПЗ

Атаки украинских дронов по российскому НПЗ с начала 2024 года заставили закрыть около 14% их мощностей в І квартале.

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Если поток дронов продолжится такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить объемы нефтепереработки в России быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать,

– сказал Сергей Вакуленко, эксперт по российской энергетической отрасли и научный сотрудник Фонда Карнеги.

Стоит также заметить, что нефтеперерабатывающая промышленность России берет свое начало в 1940-х годах, когда США поставляли оборудование по программе ленд-лиза во время Второй мировой войны.

После распада СССР российские компании начали инвестировать немалые средства в модернизацию нефтяной сферы, в частности привлекая технологии иностранных компаний. Такими компаниями были UOP и ABB.

Важно! По данным более чем 10 российских отраслевых источников, UOP и ABB, за последние 20 лет поставили технологии и программное обеспечение на все 40 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Поэтому на каждом НПЗ есть сочетание российского и зарубежного оборудования.

Санкционные ограничения

Напомним, что Запад ввел санкции в отношении российских компаний после начала полномасштабной войны в Украине. Также немалое количество иностранных компаний покинули рынок России из-за санкционных ограничений.

Санкционные ограничения имели целью отрезать Кремль от технологий. Конечно, что страны, которые живут в подобных ограничениям годами, научились находить лазейки, как вот Иран. Однако, преимущественно, подобные лазейки применяются для получения запасных частей для техники западного производства, например самолеты или автомобили.

А вот что касается технологий и оборудования для нефтеперерабатывающей сферы, то их найти гораздо сложнее. Также Западные компании на фоне атак дронов по НПЗ усилили проверки, чтобы помешать России импортировать запасные части через третьи страны, сообщил один из источников Reuters.

Россия не смогла получить иностранные технологии

В швейцарской инжиниринговой группе ABB подтвердили, что прекратили принимать новые заказы в России от 24 февраля 2022 года. Более того, не планируют возвращаться на рынок России после выполнения контрактных обязательств. Транснациональная нефтяная инжиниринговая компания UOP также ушла из России после 24 февраля.

Дроны в десятки, если не сотни раз дешевле стоимости ремонта, что важно в войне на истощение,

– сказал Вакуленко, бывший руководитель стратегического отдела российской энергетической компании "Газпром нефть".