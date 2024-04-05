Труднощі росіян з ремонтом на НПЗ

Атаки українських дронів по російському НПЗ від початку 2024 року змусили закрити близько 14% їх потужностей у І кварталі.

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Якщо потік дронів продовжиться такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити обсяги нафтопереробки в Росії швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати,

– сказав Сергій Вакуленко, експерт із російської енергетичної галузі та науковий співробітник Фонду Карнегі.

Варто також зауважити що нафтопереробна промисловість Росії бере свій початок у 1940-х роках, коли США постачали обладнання за програмою ленд-лізу під час Другої світової війни.

Після розпаду СРСР російські компанії почали інвестувати чималі кошти в модернізацію нафтової сфери, зокрема залучаючи технології іноземних компаній. Такими компаніями були UOP та ABB.

Важливо! За даними більш ніж 10 російських галузевих джерел, UOP та ABB, за останні 20 років поставили технології та програмне забезпечення на всі 40 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Тож на кожному НПЗ є поєднання російського та закордонного обладнання.

Санкційні обмеження

Нагадаємо, що Захід ввів санкції стосовно російських компаній після початку повномасштабної війни в Україну. Також чимала кількість іноземних компаній покинули ринок Росії через санкційні обмеження.

Санкційні обмеження мали на меті відрізати Кремль від технологій. Звичайно, що країни, котрі живуть у подібних обмеженням роками, навчились знаходити лазівки, як от Іран. Однак, переважно, подібні лазівки застосовуються для отримання запасних частин для техніки західного виробництва, як-от літаки або автомобілі.

А от що стосується технологій та обладнання для нафтопереробної сфери, то їх знайти набагато складніше. Також Західні компанії на тлі атак дронів по НПЗ посилили перевірки, щоб перешкодити Росії імпортувати запасні частини через треті країни, повідомило одне з джерел Reuters.

Росія не змогла отримати іноземні технології

У швейцарській інжиніринговій групі ABB підтвердили, що припинили приймати нові замовлення в Росії від 24 лютому 2022 року. Ба більше, не планують повертатися на ринок Росії після виконання контрактних зобов'язань. Транснаціональна нафтова інжинірингова компанія UOP також пішла з Росії після 24 лютого.

Дрони в десятки, якщо не сотні разів дешевше за вартість ремонту, що важливо у війні на виснаження,

– сказав Вакуленко, колишній керівник стратегічного відділу російської енергетичної компанії "Газпром нафта".