Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что также разрушение нефтеперерабатывающих заводов будет иметь существенные влияния на другие отрасли. А они, свою очередь, будут влиять на социальные и финансовые возможности.
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Из-за ударов по НПЗ в России будет возникать все больше проблем
Подоляк подчеркнул, что все ресурсы, которые россияне производят на НПЗ, идут непосредственно на войну: заправку самолетов, стратегической и тактической авиации, бронетехники.
Удары по НПЗ менее эффективны, чем санкции. Но это – дополнительные санкции. Сегодня они менее эффективны. А завтра – будут еще более мощными,
– сказал Подоляк.
Выведенные из строя нефтеперерабатывающие заводы будут иметь социальную нагрузку на государство. Будут возникать нарастающие дефициты на потребительских рынках.
К тому же это будет влиять на психологию россиян. Они будут видеть рост цен и недостаток топлива, а параллельно с этим будут звучать новости, что НПЗ разрушаются.
Россияне шокированы из-за ударов по "Алабуге"
Недавно украинские беспилотники атаковали экономическую зону "Алабуга" в России, попав по НПЗ. 4 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов собрал республиканский форум по энергетике, где также изготавливаются "Шахеды". Он сказал, что их никто не защитит, поэтому они должны сделать это сами. Это привело к шоку в Татарстане.
Подоляк подчеркнул, что вчера россияне вкладывались, имели перспективные предприятия, зарабатывали бешеные деньги. А сегодня мало того, что репутационно они выглядят ничтожно, так их еще и атакуют. То есть война не где-то, как обещали, что "быстренько за три дня порежем в Буче детей, изнасилуем женщин – и после этого все закончится. И мы будем опять же купаться в нефтяном золоте".
Нет, война на территории экономической зоны "Алабуга". И она туда будет приходить все больше и больше. Смотрите, это шок для этнического региона под названием Татарстан. И так же для других экономических зон,
– отметил советник председателя ОПУ.
Далее же продолжает работать накопительный эффект: здесь одни предприятия, там – другие. Впоследствии начинает работу "сарафанное радио". После в игру вступает какой-то глава области и говорит: "Не будем учитывать, что здесь есть какие-то системы ПРО. Их практически нет. Они ничего не могут делать. Давайте подумаем, как будем защищаться от атак неизвестных дронов или от других средств поражений".
И это прекрасно. И это то, о чем я всегда говорю. Это – психология. Так, хотелось бы быстрее, больше и масштабнее. Единственное, чего я хочу, – это существенное масштабирование разрушения инфраструктуры войны на территории России,
– констатировал Михаил Подоляк.
Дроны впервые атаковали российские предприятия в Татарстане
- В ночь на 2 апреля беспилотники ударили по НПЗ и заводу по сборке "Шахедов" в Нижнекамске и Елабуге в Татарстане. Это первая с начала войны атака на республику, которая расположена от границы Украины на расстоянии более 1200 километров.
- Взрывы произошли на территории особой экономической зоны "Алабуга" под Елабугой. Повреждены здания завода по сборке дронов и общежитие. По предварительной информации, 13 человек получили травмы.
- В Нижнекамске дроны ударили по заводу ТАНЕКО – "Татарстанском Нефтеперерабатывающем Комплексе". В 2022 году он поднялся на 5 место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год. Уже в июле 2023 года завод попал под санкции.