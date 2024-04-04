Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що також руйнація нафтопереробних заводів матиме суттєві впливи на інші галузі. А вони, своєю чергою, впливатимуть на соціальні та фінансові спроможності.

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Через удари по НПЗ у Росії виникатиме дедалі більше проблем

Подоляк підкреслив, що усі ресурси, які росіяни виробляють на НПЗ, ідуть безпосередньо на війну: заправку літаків, стратегічної і тактичної авіації, бронетехніки.

Удари по НПЗ менш ефективні, ніж санкції. Але це – додаткові санкції. Сьогодні вони менш ефективні. А завтра – будуть ще більше потужними,

– сказав Подоляк.

Виведені з ладу нафтопереробні заводи матимуть соціальне навантаження на державу. Виникатимуть наростальні дефіцити на споживчих ринках.

До того ж це впливатиме на психологію росіян. Вони бачитимуть зростання цін та нестачу пального, а паралельно з цим лунатимуть новини, що НПЗ руйнуються.

Росіяни шоковані через удари по "Алабузі"

Нещодавно українські безпілотники атакували економічну зону "Алабуга" у Росії, поціливши по НПЗ. 4 квітня очільник Татарстану Рустам Мінніханов зібрав республіканський форум з енергетики, де також виготовляються "Шахеди". Він сказав, що їх ніхто не захистить, тому вони повинні зробити це самі. Це призвело до шоку в Татарстані.

Подоляк підкреслив, що учора росіяни вкладалися, мали перспективні підприємства, заробляли шалені гроші. А сьогодні мало того, що репутаційно вони виглядають нікчемно, так їх ще й атакують. Тобто війна не десь, як обіцяли, що "швиденько за три дні поріжемо в Бучі дітей, поґвалтуємо жінок – і після цього все закінчиться. І ми будемо знову ж таки купатись в нафтовому золоті".

Ні, війна на території економічної зони "Алабуга". І вона туди приходитиме дедалі більше. Дивіться, це шок для етнічного регіону під назвою Татарстан. І так само для інших економічних зон,

– зауважив радник голови ОПУ.

Далі ж продовжує працювати накопичувальний ефект: тут одні підприємства, там – інші. Згодом починає роботу "сарафанне радіо". Опісля у гру вступає якийсь очільник області та каже: "Не будемо враховувати, що тут є якісь системи ПРО. Їх практично немає. Вони нічого не можуть робити. Подумаймо, як будемо захищатись від атак невідомих дронів чи від інших засобів уражень".

І це чудово. І це те, про що я завжди говорю. Це – психологія. Так, хотілося б швидше, більше та масштабніше. Єдине, чого я хочу, – це суттєве масштабування руйнації інфраструктури війни на території Росії,

– констатував Михайло Подоляк.

Дрони вперше атакували російські підприємства в Татарстані