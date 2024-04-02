Власне, у вівторок вранці, 2 квітня, про це стало відомо. Водночас 24 Канал розповідає усе, що відомо про відповідну атаку, а також підприємство, у яке міг поцілити безпілотний літальний апарат.
Дивіться також ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані, – ЗМІ
Атака на ТАНЕКО в Татарстані
Розташоване відповідне промислове підприємство на території міста Нижньокамська, яке є третім за чисельністю в Татарстані. Пропагандисти називають удар по заводу "спробою атаки", але разом з тим зазначають, що дрон поцілив одну з технологічних установок, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Промислова зона, де розташований завод ТАНЕКО: дивіться на карті від Google maps
Як пишуть російські телеграм-канали, полум'я згодом вдалось приборкати, обійшлось без постраждалих.
Наслідки атаки по російському заводі в Татарстані / Фото з телеграм-каналів
ТАНЕКО – це скорочення від "Татарстанський Нафтопереробний Комплекс". Головним координатором будівництва комплексу у 2005 році була компанія "Татнафта", яка й інвестувала в цей проєкт. Цікаво, що це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії.
У 2022-му він піднявся на п'ятого місце в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів ворожої держави з обсягом перероблювання у 16,2 мільйона тонн нафти на рік.
Вже у липні 2023 року стало відомо, що рішенням РНБО Україна запровадила санкції щодо 192 осіб та 291 компанії. Серед них було й акціонерне товариство "Танеко". Відповідно до тексту документа, йдеться про обмеження, накладені на строк у 10 років, що передбачають:
- блокування активів;
- повне припинення торговельних операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг;
- заборона заходження суден та літаків до територіального моря України та повітряного простору;
- повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
- припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у галузі безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Дивіться також Україна б'є по Росії дронами зі штучним інтелектом: CNN пояснили їхні особливості
Слід сказати, що "Татнафта", яка є материнською компанією ТАНЕКО, володіла активами на території України до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року та їхнього арешту в травні. Ця компанія навіть судилася з урядом України в міжнародному арбітражі у 2007 році через Кременчуцький нафтопереробний завод.